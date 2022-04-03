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  4. Baba dizisi 8. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı! Emin Saruhanlı'ya ne olacak?

Baba dizisi 8. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı! Emin Saruhanlı'ya ne olacak?

03.04.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin iddialı dizisi Baba'nın 8. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerde oynadığı Baba'da Emin'in fenalaşmasından sonra ailede kontrolü eline almak isteyen Yaşar'ın "Babam varken nasıl hareket ediyorduysak bundan sonra da öyle hareket edeceğiz..." sözlerinin dikkat çekiyor. Hastanede yatan Emin, kimsenin onu hasta haliyle görmesini istemezken, yokluğunda Saruhanlı ailesinde yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.

Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alan Baba dizisi 5 Nisan Salı akşamı 8. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Baba yeni bölümde Ahmet'in Büşra ile İlhan'ın görüntülerini açması herkesi şoke ediyor. Görüntüleri gören Yaşar Büşra'yı evden kovarken Kadir'in ne yapacağı merak konusu oluyor.

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BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Emin'in fenalaşmasıyla bütün aile soluğu hastanede alır. Emin'in hastalığını öğrenen aile yıkılır. Kadir ve Fazilet, Emin'in tedavisiyle ilgilenirken, onların yokluğunda köşkte fırtınalar kopar.

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Servet ve Yaşar arasındaki gerilim, ipleri kopma noktasına getirir. Yaşar, Büşra ile ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşırken bu durum aileyi karıştırır. Servet, İlhan'dan intikamını almak için harekete geçer. Bu sürpriz hamle, bütün dengeleri değiştirecektir. Kadir ailesini bir arada tutmak için çabalarken Büşra'dan hiç beklemediği bir yara alır.

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'Baba'nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

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'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Haluk Bilginer
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