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Baba dizisine sürpriz transfer! Levent Ülgen kadroya katıldı

23.08.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlara gelen, başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın paylaştığı Baba dizisine sürpriz bir oyuncu katıldı. Başarılı oyuncu Levent Ülgen, Baba'nın 2. sezonunda hikayeye damga vuracak bir karakterle seyirci karşısına çıkacak.

Baba dizisine sürpriz transfer! Levent Ülgen kadroya katıldı

Geçtiğimiz aylarda sezon finali yaparak yaz tatiline giren Baba dizisi, ekrana dönmek için gün sayıyor. Baba'nın yeni sezon hazırlık çalışmaları devam ederken, ünlü bir isim da kadroya katıldı.

SÜRPRİZ BİR KARAKTERE HAYAT VERECEK

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in paylaştığı dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Levent Ülgen dahil oldu.

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Çekimleri yakında başlayacak olan ve henüz yeni kadın başrol oyuncusu netleşmeyen dizide Ülgen, sürpriz bir karaktere hayat verecek.


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Levent Ülgen Baba dizisi
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