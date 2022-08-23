Baba dizisine sürpriz transfer! Levent Ülgen kadroya katıldı

Geçtiğimiz aylarda sezon finali yaparak yaz tatiline giren Baba dizisi, ekrana dönmek için gün sayıyor. Baba'nın yeni sezon hazırlık çalışmaları devam ederken, ünlü bir isim da kadroya katıldı.

SÜRPRİZ BİR KARAKTERE HAYAT VERECEK

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in paylaştığı dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Levent Ülgen dahil oldu.

Çekimleri yakında başlayacak olan ve henüz yeni kadın başrol oyuncusu netleşmeyen dizide Ülgen, sürpriz bir karaktere hayat verecek.



