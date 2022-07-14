Baba dizisinin Elif'i Dilara Aksüyek adeta şov yaptı! Denizin içinden mayosuyla poz verdi

Oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Dilara Aksüyek, yaz sezonunun gelmesiyle tatil molası verdi. Serin suların tadını çıkaran Dilara Aksüyek, mayolu paylaşımıyla takipçilerinden beğeni aldı.
Dilara Aksüyek Instagram hesabında 531 bin takipçisi bulunuyor.
Ünlü oyuncu yıllardan beri rol aldığı projelerle ekranların tanınan simalarından biri haline geldi.
Tatiline tam gaz devam eden oyuncu, denizin içinden mayolu poz verdi.
O poza kısa sürede binlerce beğeni geldi.
Dilara Aksüyek, ilk olarak 2012'de yayınlanan "Evlerden Biri" adlı dizide 'Filiz' rolünü canlandırdı.
İlerleyen yıllar içerisinde birçok proje ile ekranlarda seyircilerle buluştu.
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