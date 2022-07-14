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Baba dizisinin Elif'i Dilara Aksüyek adeta şov yaptı! Denizin içinden mayosuyla poz verdi

14.07.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merhamet, Adı Mutluluk, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerde yer alan Dilara Aksüyek, şimdilerde Baba dizisinde Elif rolüne hayat veriyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, denizin içinden mayosuyla poz verdi.

Baba dizisinin Elif'i Dilara Aksüyek adeta şov yaptı! Denizin içinden mayosuyla poz verdi

Oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Dilara Aksüyek, yaz sezonunun gelmesiyle tatil molası verdi. Serin suların tadını çıkaran Dilara Aksüyek, mayolu paylaşımıyla takipçilerinden beğeni aldı.

DENİZİN İÇİNDEN MAYOLU POZ VERDİ

Dilara Aksüyek Instagram hesabında 531 bin takipçisi bulunuyor.

Baba dizisinin Elif'i Dilara Aksüyek adeta şov yaptı! Denizin içinden mayosuyla poz verdi

Ünlü oyuncu yıllardan beri rol aldığı projelerle ekranların tanınan simalarından biri haline geldi.

Baba dizisinin Elif'i Dilara Aksüyek adeta şov yaptı! Denizin içinden mayosuyla poz verdi

Tatiline tam gaz devam eden oyuncu, denizin içinden mayolu poz verdi.

Baba dizisinin Elif'i Dilara Aksüyek adeta şov yaptı! Denizin içinden mayosuyla poz verdi

O poza kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Baba dizisinin Elif'i Dilara Aksüyek adeta şov yaptı! Denizin içinden mayosuyla poz verdi

Dilara Aksüyek, ilk olarak 2012'de yayınlanan "Evlerden Biri" adlı dizide 'Filiz' rolünü canlandırdı.

Baba dizisinin Elif'i Dilara Aksüyek adeta şov yaptı! Denizin içinden mayosuyla poz verdi

İlerleyen yıllar içerisinde birçok proje ile ekranlarda seyircilerle buluştu.

Baba dizisinin Elif'i Dilara Aksüyek adeta şov yaptı! Denizin içinden mayosuyla poz verdi

Baba dizisinin Elif'i Dilara Aksüyek adeta şov yaptı! Denizin içinden mayosuyla poz verdi

Baba dizisinin Elif'i Dilara Aksüyek adeta şov yaptı! Denizin içinden mayosuyla poz verdi

Baba dizisinin Elif'i Dilara Aksüyek adeta şov yaptı! Denizin içinden mayosuyla poz verdi

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Dilara Aksüyek
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