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Baba dizisinin Kadir'i Tolga Sarıtaş meğer o müzik klibinde de oynamış! Ünlü ismin eski hali şaşırttı

09.09.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisinde Kadir karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'ın seneler önce çokça dinlenen bir şarkıcının müzik klibinde rol aldığı ortaya çıktı. Daha önce Söz, Güneşin Kızları, Arıza gibi pek çok önemli yapımda rol alan ismin eski hali ise görenleri şaşırttı.

Baba dizisinin Kadir'i Tolga Sarıtaş meğer o müzik klibinde de oynamış! Ünlü ismin eski hali şaşırttı

Show TV'd ekrana gelen ve geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapan Baba dizisi, yeni sezonu ile yakın süreçte ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizide Kadir karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, 2010'lu yılların başlarında çok dinlenen bir sanatçının müzik klibinde de rol almıştı.

BABA DİZİSİNİN KADİR'İ TOLGA SARITAŞ MEĞER O MÜZİK KLİBİNDE DE ROL ALMIŞ!

Aslen Sivaslı olan ve lise eğitimini Halit Akkant Lisesi'nde tamamladığı bilinen ünlü ismin, gençlik yıllarında arkadaşlarıyla birlikte "Grup Omega" isimli müzik grubu kurduğu biliniyor.

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Bu grupta bateristlik ve gitaristlik yapan isim, oyunculuk kariyerine ise 2009 yılında "Bahtı Kara" filminde canladırdığı Berk rolü ile başlangıç yapmıştı.

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Ünlü isim daha sonrasında Güneşin Kızları, Söz, Arıza gibi pek çok farklı yapımda rol almıştı.

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Sarıtaş'ın seneler önce Özlem Tekin'in Kimse Bilmez şarkısının klibinde de rol aldığı ortaya çıktı.

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Tolga Sarıtaş'ın eski halini görenler, ünlü ismi tanımakta zorlandı.

İşte Baba dizisinin Kadir'i Tolga Sarıtaş'ın eski hali...

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Güneşin Kızları dizisi Tolga Sarıtaş Baba dizisi muhteşem yüzyıl
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