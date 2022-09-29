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  4. Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat dekolteli poz verdi! Doğal güzelliğiyle beğeni topladı

Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat dekolteli poz verdi! Doğal güzelliğiyle beğeni topladı

29.09.2022 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır ekranlarda olan Zeynep Tuğçe Bayat, ekranların aranan yüzlerinden biri oldu. En son, Baba dizisinde Şahika rolünü canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat, göbek dekolteli pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat dekolteli poz verdi! Doğal güzelliğiyle beğeni topladı

Ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat Instagram hesabını sık sık kullanıyor. Hem iş hem sosyal hayatını paylaşan ünlü oyuncunun 1.3 milyon takipçisi bulunuyor. Son olarak dekolteli pozuyla ilgi çekti.

GÖBEK DEKOLTELİ POZ

Zeynep Tuğçe Bayat beyaz üstüyle poz verdi.

Zeynep Tuğçe Bayat'tan dekolteli poz!

Göbek dekolteli poz veren oyuncunun doğal güzelliği de dikkat çekti.

Zeynep Tuğçe Bayat'tan dekolteli poz!

1990 Mersin doğumlu Zeynep Tuğçe Bayat 32 yaşındadır.

Zeynep Tuğçe Bayat'tan dekolteli poz!

BAKIN NE MEZUNU ÇIKTI

Ekran önü projeleriyle tanınan Bayat, meğer hukuk mezunuymuş...

Zeynep Tuğçe Bayat'tan dekolteli poz!

Eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde almış...

Zeynep Tuğçe Bayat'tan dekolteli poz!

Üniversite döneminde tiyatroyla da ilgilenen Bayat'ın ilk projesi ise Arka Sıradakiler dizisidir.

Zeynep Tuğçe Bayat'tan dekolteli poz!


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