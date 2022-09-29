Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat dekolteli poz verdi! Doğal güzelliğiyle beğeni topladı

Ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat Instagram hesabını sık sık kullanıyor. Hem iş hem sosyal hayatını paylaşan ünlü oyuncunun 1.3 milyon takipçisi bulunuyor. Son olarak dekolteli pozuyla ilgi çekti.

GÖBEK DEKOLTELİ POZ

Zeynep Tuğçe Bayat beyaz üstüyle poz verdi.

Göbek dekolteli poz veren oyuncunun doğal güzelliği de dikkat çekti.

1990 Mersin doğumlu Zeynep Tuğçe Bayat 32 yaşındadır.

BAKIN NE MEZUNU ÇIKTI

Ekran önü projeleriyle tanınan Bayat, meğer hukuk mezunuymuş...

Eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde almış...

Üniversite döneminde tiyatroyla da ilgilenen Bayat'ın ilk projesi ise Arka Sıradakiler dizisidir.



