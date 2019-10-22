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Baba ile oğlu aynı gün hayatını kaybetti

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 22.10.2019 15:00 | Son Güncelleme

Kocaeli Karamürsel'de pankreas kanseri olan Ercan Türel, dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Oğlunun ölüm haberine dayanamayan Vehbi Türel aynı gün fenalaşarak hayatını kaybetti.

Karamürsel’de yaklaşık 4 yıldır pankreas kanseri hastalığıyla mücadele eden Ercan Türel, dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Karamürsel Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Vehbi Türel oğlunun acısına dayanamayarak aynı gün akşam saatlerinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Aynı gün yaşamlarını yitiren Ercan Türel ve babası Vehbi Türel’in cenaze namazları bugün Karamürsel Ulu Camii’nde öğle namazı sonrası kılındı. Cenazeye yaşamını yitiren Ercan Türel’in eşi Gülseren Türel, kayınvalidesi Kadriye Türel ile çocukları ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından baba ve oğlu Yalakdere Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli karamürsel pankreas kanseri

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