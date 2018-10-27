Baba olan Arda Turan eşini yalnız bırakmadı!

Medipol Başakşehir'de oynayan Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çiftinin bebekleri dün dünyaya geldi. Doğumdan sonra hastane önünde açıklama yapan Turan, yaşadığı mutluluğu anlattı.

"HERKESE İYİ BİR DERS"

Eşi Nişantaşı'ndaki bir özel hastanede doğum yapan Arda hastane önünde bekleyen muhabirlerin sorularını yanıtladı. Turan, "İnşallah vatanına milletine hayırlı bir evlat olur. Çok başka bir duyguymuş korku ve üstüne titreme duygusu var. Bebek 3 kilo doğdu, Aslıhan da çok güçlü bir kadın kendisi de çok iyi. Bende doğuma girdim, çok garip bir duygu herkese iyi bir ders herkes için." dedi.

ÜNLÜLER YALNIZ BIRAKMADI

Murat Dalkılıç, Mustafa Ceceli ve Selin İmer çifti, Arda-Aslıhan çiftini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. hastane çıkışı Murat Dalkılıç açıklama yapmazken Ceceli, "Bende aynı duyguları 7 yıl önce yaşadım." dedi.

ZİYARETÇİLERE ÖZEL HEDİYE

Eşinin isteği üzerine doğuma giren Arda Turan doktor kıyafetiyle poz verdi. Turan ailesi, özel olarak hazırlanan su şişelerinin üstüne 'Hamza Arda' yazdırarak ziyaretçilere verdi.