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Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'dan flaş hamle

15.12.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Erkek bebek bekleyen çiftin kapısını tanınmış bebek bezi, giyim, mama markalarının çaldığı ve Tatlıtuğ'un reklam tekliflerini geri çevirdiği öğrenildi.

Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'dan flaş hamle

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Başak Dizer'in (44) geçtiğimiz günlerde üç aylık hamile olduğu ileri sürüldü. Hakkında çıkan hamilelik haberleri hakkında ünlü stil danışmanı, "Evet, doğru. Çok heyecanlı ve mutluyuz" açıklamasını yaptı.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Kıvanç Tatlıtuğ ise Beyoğlu'nda yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Heyecanı ve mutluluğu her halinden belli olan oyuncu, bebekle ilgili ilk kez konuştu.

"İSİM DÜŞÜNMEDİK"

Tatlıtuğ, "Çok mutlu olduk. Öncelikle bu güzel duygumuzu paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" dedi.

ERKEK ÇOCUKLARI OLUYOR

Hamileliğinde dördüncü ayına giren Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Yakın çevresine müjdeyi veren tasarımcı, oğlunun odası için hazırlıklara başladı.

REKLAM TEKLİFLERİNİ GERİ ÇEVİRDİLER

Çiftin kapısını şimdiden tanınmış bebek bezi, giyim, mama markalarının çaldığı ve Tatlıtuğ'un reklam tekliflerini geri çevirdiği öğrenildi. Çocuklarının doğumunun yurt dışında gerçekleşeceği iddialarını yalanlayan ikili, çocuklarını İstanbul'da kucağına alacak.


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Anahtar Kelimeler:
Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ
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