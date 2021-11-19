Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'ın ikizleri olacak iddiası

2016 yılında evlenen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde 44 yaşındaki Başak Dizer Tatlıtuğ’un 3 aylık hamile olduğu ileri sürülmüştü.

Hakkında çıkan hamilelik iddiası için açıklama yapan Dizer, “Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz” demişti. Kısa süre sonra ise Kıvanç Tatlıtuğ konu ile ilgili basın mensuplarına konuşmuş ve "Çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin” ifadelerini kullanmıştı.

İKİZ KIZ BEBEKLERİ Mİ OLUYOR?

Usta gazeteci Bilal Özcan’ın canlı yayınına katılan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, hem Kıvanç Tatlıtuğ’un hem de Kenan İmirzalıoğlu’nun bebeği ile ilgili açıklama yaptı. Akay, Tatlıtuğ ve Dizer çiftinin ikiz kız bebekleri olacağını iddia etti.

İŞTE İMİRZALIOĞLU VE KOBAL ÇİFTİNİN BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ!

Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çifti ise ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Önceki gün Emirgan'da objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Bebeğin cinsiyeti henüz belli değil" açıklamasını yapmıştı. Ancak ünlü sanatçı Onur Akay ise İmirzalıoğlu

ve Kobal çiftinin bebeklerinin cinsiyetinin belli olduğunu ve erkek bebek beklediklerini açıkladı

