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Baba Parası iddialı geliyor

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SİNEMA TV  | 09.10.2019 17:32 | Son Güncelleme

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerinde yer aldığı 'Baba Parası' filminin çekimleri tamamlandı. Film setinden ilk fotoğraflar da yayınlandı.

Çalgı Çengi, Düğün Dernek, Ailecek Şaşkınız, İşler Güçler, Kardeş Payı film ve dizilerine imza atan Selçuk Aydemir’in yeni filmi Baba Parası, vizyonda yerini almaya hazırlanıyor.

Baba Parası’nda başrolleri Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım ve Ayhan Taş paylaşıyor. Baba Parası setinden yansıyan ilk kareler seyirciyi yine çok güldürecek bir filmin haberini veriyor. Merakla beklenen Baba Parası, “Para size arkadaş satın alamaz ama daha kaliteli düşmanlar getirebilir” eksenindeki komedi ve aksiyonu işliyor.

Film çekimlerinin bitişini oyuncular ve set ekibi pasta keserek kutladı. Vizyon hazırlığı tam gaz devam eden Baba Parası, güçlü oyuncu kadrosu, senaryosu, prodüksiyonu, eğlenceli ve şaşırtıcı akışıyla izleyiciyi sinema salonlarına haftalar boyu sürüklemekle kalmayıp, gişe rekoru da kırmaya aday görünüyor.

BABA PARASI FİLMİNİN KONUSU

Merakla beklenen Baba Parası, birbirlerinden son derece farklı iki üvey kardeşin, ülkenin en zengin insanlarından biri olan babalarından kalacak olan yüklü mirasa ulaşma çabalarını anlatıyor. Kendilerine düşen payı almak için bekleyen kardeşler, mirasın tamamına içlerinden sadece birinin sahip olabileceğini öğrenince ikinci büyük şoku yaşar.

Baba Parası filminin, 1 Ocak 2020 tarihinde izleyicilerle buluşacak.

Ahmet Kural, 'Baba Parası' için imaj değişikliğine gitti

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