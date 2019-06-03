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Baba Vanga`nın kehanetleri

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 03.06.2019 08:50 | Son Güncelleme

Baba Vanga, DEAŞ'ın varoluşu, 11 Eylül saldırıları, İngiltere'nin AB'den ayrılık süreci gibi tüm dünyayı etkileyen büyük olayları da bilmişti. 1996 yılında ölen Bulgar kadın, hayatını kaybetmeden önce 51. yüzyıla kadar pek çok tahminde bulunmuştu. Vanga, göğüs kanserinden ölmeden önce, bu 'yeteneğinin' Fransa'da yaşayan 10 yaşında bir kıza geçeceğini söylemişti.

İşte Baba Vanga'nın önümüzdeki yıllar için sıraladığı kehanetler. 2023-Dünya’nın yörüngesi hafifçe değişecek. 2025-Avrupa hala biraz yerleşim alanı. 2028-Yeni enerji kaynağı geliştirilecek. (Muhtemelen termonükleer reaksiyon kontrolü) Açlık problem olmaktan çıkacak.Venus’e pilotlu uzay yolculuğu uygulanacak.

2033-Kutup buzları eriyecek. Dünya okyanus seviyesi yükselecek 2043 - Müslüman bir devlet yeniden Avrupa'nın tek hükümdarı olacak. 2046-Yapay organlar üretilecek. Vücut organı değişimi, gözde tedavi yöntemi olacak.2066- Müslümanların elinde olan Roma’ya saldırı sırasında, ABD iklim değişikliği yapan yeni silahını kullanacak.(Ani donma)
2076- Sınıf ayrımı kalkacak. Tüm dünyada Komünizm hakim olacak!2084- Doğanın yeniden doğuşu. 2088- Yeni Hastalık: İnsanlar saniyeler içinde yaşlanacak. 2091- Hastalığın tedavisi bulunacak. 2100- İnsan yapımı Güneş, Dünya’nın karanlık tarafını da aydınlatmaya başlayacak.2125- Macaristan’da, uzaydan sinyal alınacak. (İnsanlar tekrar Vanga’yı hatırlayacak)
2130- Uzaylıların önerisiyle su altında Koloniler kurulacak.2154-Hayvanlar yarı-insanlaşacak.2167- Yeni bir Din ortaya çıkacak...2170- Büyük kıtlık/kuraklık. 2183-Mars’taki koloni nükleer ulus haline geliyor ve Dünya’dan bağımsızlık istiyor. (ABD’nin İngiltere’den bağımsızlık istediği tarzda…)
2201- Güneş’teki termonükleer reaksiyon yavaşlıyor. Isı düşüyor.2201- Güneş’teki termonükleer reaksiyon yavaşlıyor. Isı düşüyor.2262- Gezegenlerin yörüngeleri devamlı olarak değişmeye başlıyor. Mars, bir kuyruklu yıldızla çarpışma tehdidi altında.
2288- Zamanda yolculuk. Uzaylılarla yeni temaslar.2299- Fransa’da İslam’a karşı başkaldırı...2299- Fransa’da İslam’a karşı başkaldırı...3005- Mars’ta savaş...3797- Dünyanın sonu… Dünya’daki tüm yaşam ölecek. İnsanlar yeni bir güneş sisteminde yaşam alanı arıyor.
2201- Güneş’teki termonükleer reaksiyon yavaşlıyor. Isı düşüyor.2201- Güneş’teki termonükleer reaksiyon yavaşlıyor. Isı düşüyor.2262- Gezegenlerin yörüngeleri devamlı olarak değişmeye başlıyor. Mars, bir kuyruklu yıldızla çarpışma tehdidi altında.2288- Zamanda yolculuk. Uzaylılarla yeni temaslar.2299- Fransa’da İslam’a karşı başkaldırı...2299- Fransa’da İslam’a karşı başkaldırı...3005- Mars’ta savaş...3797- Dünyanın sonu… Dünya’daki tüm yaşam ölecek. İnsanlar yeni bir güneş sisteminde yaşam alanı arıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Baba Vanga kehanet

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