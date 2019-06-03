Baba Vanga`nın kehanetleri

2033-Kutup buzları eriyecek. Dünya okyanus seviyesi yükselecek 2043 - Müslüman bir devlet yeniden Avrupa'nın tek hükümdarı olacak. 2046-Yapay organlar üretilecek. Vücut organı değişimi, gözde tedavi yöntemi olacak.2066- Müslümanların elinde olan Roma’ya saldırı sırasında, ABD iklim değişikliği yapan yeni silahını kullanacak.(Ani donma)

2076- Sınıf ayrımı kalkacak. Tüm dünyada Komünizm hakim olacak!2084- Doğanın yeniden doğuşu. 2088- Yeni Hastalık: İnsanlar saniyeler içinde yaşlanacak. 2091- Hastalığın tedavisi bulunacak. 2100- İnsan yapımı Güneş, Dünya’nın karanlık tarafını da aydınlatmaya başlayacak.2125- Macaristan’da, uzaydan sinyal alınacak. (İnsanlar tekrar Vanga’yı hatırlayacak)

2130- Uzaylıların önerisiyle su altında Koloniler kurulacak.2154-Hayvanlar yarı-insanlaşacak.2167- Yeni bir Din ortaya çıkacak...2170- Büyük kıtlık/kuraklık. 2183-Mars’taki koloni nükleer ulus haline geliyor ve Dünya’dan bağımsızlık istiyor. (ABD’nin İngiltere’den bağımsızlık istediği tarzda…)

2201- Güneş’teki termonükleer reaksiyon yavaşlıyor. Isı düşüyor.2201- Güneş’teki termonükleer reaksiyon yavaşlıyor. Isı düşüyor.2262- Gezegenlerin yörüngeleri devamlı olarak değişmeye başlıyor. Mars, bir kuyruklu yıldızla çarpışma tehdidi altında.

2288- Zamanda yolculuk. Uzaylılarla yeni temaslar.2299- Fransa’da İslam’a karşı başkaldırı...2299- Fransa’da İslam’a karşı başkaldırı...3005- Mars’ta savaş...3797- Dünyanın sonu… Dünya’daki tüm yaşam ölecek. İnsanlar yeni bir güneş sisteminde yaşam alanı arıyor.

2201- Güneş’teki termonükleer reaksiyon yavaşlıyor. Isı düşüyor.2201- Güneş’teki termonükleer reaksiyon yavaşlıyor. Isı düşüyor.2262- Gezegenlerin yörüngeleri devamlı olarak değişmeye başlıyor. Mars, bir kuyruklu yıldızla çarpışma tehdidi altında.2288- Zamanda yolculuk. Uzaylılarla yeni temaslar.2299- Fransa’da İslam’a karşı başkaldırı...2299- Fransa’da İslam’a karşı başkaldırı...3005- Mars’ta savaş...3797- Dünyanın sonu… Dünya’daki tüm yaşam ölecek. İnsanlar yeni bir güneş sisteminde yaşam alanı arıyor.