YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Baba ve çocukları verimli bal hasadı için arı gibi çalışıyor

Baba ve çocukları verimli bal hasadı için arı gibi çalışıyor

31.08.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de 14 kovanla başladıkları üretimi 550 kovana çıkaran arıcı baba ve iki çocuğu, iç piyasanın yanı sıra 5 ülkeye bal gönderiyor - Babası ve kız kardeşiyle arıcılık yapan Ferdi Çağatay: - "Geçen sene 6 ton bal elde etmiştik. Bu sene 9 ton balımız çıkacak inşallah"

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ-AYDIN ARİK - Bingöl'de 35 yıldır arıcılık yapan Ömer Çağatay, mesleği öğrettiği oğlu ve kızıyla bal rekoltesini artırmak için arı gibi çalışıyor.

Ömer Çağatay (69), yanında arıcılığı öğrenen oğlu Ferdi (40) ve kızı Emine (26) ile omuz omuza vererek 14 kovanla başladıkları üretimi 35 yılda 550 kovana çıkardı.

Kış aylarını Çukurova Bölgesi'nde yaz aylarını ise Karlıova ilçesindeki zengin floraya sahip yaylalarda geçirerek arıcılık yapan Çağatay ailesi, bu yıl balda yüksek rekolte bekliyor.

Geçen yıl 6 ton olan rekoltenin bu yıl 9 tona çıkmasını bekleyen aile bireyleri, büyük emekle ürettikleri balın kalitesini yurt dışına da tanıtmayı başardı.

Çağatay ailesi büyük bir dayanışma ile ürettikleri balı iç piyasanın yanı sıra Almanya, Fransa, Hollanda, Irak ve İran'a da gönderiyor.

- "Bu yıl bereketli"

Baba Ömer Çağatay, AA muhabirine, çocuklarıyla yayla yayla gezerek arıların bakımını yaptıklarını söyledi.

Arıcılık yaparken bir yandan da mesleği gelecek nesillere aktarmaya çalıştığını ifade eden Çağatay, "Bingöl balının özelliği geven ve kekik balı olması. En güzel bal geven balıdır. Kovanlarımızı yerleştirdiğimiz bölgede iyi verim elde ediyoruz. Bu yıl bal bereketli." dedi.

- "Son 15 yılın en iyi balını elde ettik"

Ferdi Çağatay da 14 yaşında başladığı arıcılığı 26 yıldır sürdürdüğünü belirtti.

"Bayağı zorluklar yaşayarak buralara geldik çok şükür." diyen Çağatay, bu yıl balın rekoltesinden çok memnun olduklarını kaydetti.

Çağatay, babası ve kız kardeşiyle verdikleri büyük emeklerin karşılığı olarak bu yıl 2-3 misli bal aldıklarını anlattı.

"Son 15 yılın en iyi balını elde ettik. Balımızı kendi imkanlarımızla yurt içine ve yurt dışına gönderiyoruz. Almanya, Fransa, Hollanda, Irak ve İran'a bal gönderiyoruz. Bingöl balı çok iyi tanıtıldı, hak ettiği değeri buldu." ifadelerini kullanan Çağatay, ürettikleri balın kalitesine güvendiklerini söyledi.

Geçen sene 6 ton bal ürettiklerini dile getiren Çağatay, bu yıl bu üretimin daha da arttığını belirtti.

Çağatay, "Geçen sene 6 ton bal elde etmiştik. Bu sene 9 ton balımız çıkacak inşallah. Geçen sene bir koloni arının verdiği bal 14 kilogramdı, bu yıl bir koloni arı 20 kilogram bal verdi." diye konuştu.

Emine Çağatay da babası ve ağabeyiyle arıcılık yaptığı için çok mutlu olduğunu, bu yıl güzel verim aldıklarını, bu mesleği sürdürmek istediğini ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bingöl'de ayarı ve gramı düşürülmüş altın sattığı iddiasıyla 4 zanlı Artvin'de yakalandıBingöl'de ayarı ve gramı düşürülmüş altın sattığı iddiasıyla 4 zanlı Artvin'de yakalandı
Üsküdar Mimar Sinan Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı törenle açıldıÜsküdar Mimar Sinan Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı törenle açıldı
Kağıthane'de kuyumcuyu gasbeden zanlıları çevredeki esnaf yakaladıKağıthane'de kuyumcuyu gasbeden zanlıları çevredeki esnaf yakaladı
Anahtar Kelimeler:
bal Bingöl Arıcılık hasat

Bingöl Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:12
Sabah
05:39
Öğle
12:24
İkindi
16:03
Akşam
18:58
Yatsı
20:20
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

İlişkilerini yıllarca sakladılar! Amcası olarak tanıttı ama...

İlişkilerini yıllarca sakladılar! Amcası olarak tanıttı ama...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.