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Baba ve oğlu kan bağışında birbiriyle yarışıyor

18.01.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Suluova ilçesinde 56 yaşındaki Recep ile 33 yaşındaki oğlu İsmail Topçu, Türk Kızılaya düzenli bağışta bulunarak hastalara can oluyor - İsmail Topçu: - "Babamın bir gün 'Hadi oğlum kan bağışında bulunalım' demesiyle serüvenimiz başladı. Bugün babamı geçmişim, mutluyum"

SEYFULLAH UZUN - Amasya'nın Suluova ilçesinde oturan 56 yaşındaki Recep ile 33 yaşındaki oğlu İsmail Topçu, kan bağışında adeta birbiriyle yarışıyor.

Türk Kızılayın düzenli kan bağışçılarından baba ve oğlu, ihtiyacı bulunan hastalara can olması için 6 yılda 33 kez bağış yaptı.

Baba Recep 16, oğlu İsmail ise 17. kez, Türk Kızılay Samsun Kan Dağıtım Merkezi Müdürlüğünce Suluova 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na konuşlandırılan kan bağışı otobüsünde kan verdi.

Esnaf Recep Topçu, AA muhabirine, oğlu İsmail ile kan bağışında adeta rekabet halinde olduklarını söyledi.

Düzenli kan bağışçısı olduğu için Türk Kızılayın kendisini ödüllendirdiğini anlatan Topçu, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar pek çok kez kan bağışında bulundum. Kızılay haricinde ihtiyacı olanlara da kan bağışında bulundum. Her türlü doğal afetlerde ve vatandaşın ihtiyacının olduğu her alanda Kızılay yanı başımızda. Kan bağışında bulunarak bizler de Kızılaya destek oluyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Kızılayımıza kan bağışında bulunmaya davet ediyorum."

- "Seviniyorum oğlumun beni geçtiğine"

Kan bağışında oğlunun kendisini geçtiğine işaret eden Topçu, "Seviniyorum oğlumun beni geçtiğine, ben de onu takip etmeye devam edeceğim. Oğlum 17 kez kan vermiş. Onunla gurur duyuyorum." dedi.

Kovid-19 salgınına karşı aşı çağrısında da bulunan Topçu, "Ben 5 kez aşı oldum, bir de düzenli kan veriyorum, sağlıklıyım. Vatandaşlarımızı aşı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

- "Kan bağışına devam edeceğiz"

İsmail Topçu da verdikleri kan Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldıkça çok mutlu olduklarını vurguladı.

Topçu, "Babamın bir gün 'Hadi oğlum kan bağışında bulunalım.' demesiyle kan bağışı serüvenimiz başladı. Babamla yarışıyorduk kan vermede. Bugün babamı geçmişim, mutluyum. İnşallah Rabb'im ömür verdikçe kan bağışına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Samsun Kan Dağıtım Merkezi Müdürlüğü yetkilileri ise salgında vakaların artmasıyla kan stoklarında azalma olduğuna işaret ederek, sağlıklı bireylere bağış çağrısında bulundu.

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