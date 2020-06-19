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Babalar günü mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.06.2020 14:44 | Son Güncelleme

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof.

Babalar günü mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Ailesinin geleceği, çocuklarının sağlığı ve mutluluğu için elinden gelen her türlü çabayı gösteren fedakar babalarımıza minnet borcumuz var” dedi.
Prof. Dr. Dağlı, aile birliği ve bütünlüğünün önemli değerlerden olduğuna dikkat çekerek, “Erkek çocukların rol modeli, kız çocukların kahramanı, ailenin koruyucusu babalarımıza, yaşamımızın her aşamasında ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu sözlere yer verdi:
“Ailesinin geleceği, çocuklarının sağlığı ve mutluluğu için elinden gelen her türlü çabayı gösteren fedakar babalarımıza minnet borcumuz var. Babalarımızın en büyük beklentisi ise kendi ayakları üzerinde duran, ülkesinin geleceğine katkı sağlayacak ancak geçmişini unutmayan evlatlar olmamızdır. Varlığıyla bile yaşadığımız her güne güç katan tüm babalarımızın babalar gününü kutluyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum”

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