Babası AK Parti'den aday adayı olmuştu! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan 2. tur yorumu

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimler sonrası ünlü isimlerin bazılarından paylaşımlar geliyor. Bu isimlerden biri de babası 5 kez AK Parti'den aday olmayan Dilan Çıtak'tan geldi.

Kalp emojisi mesajlarıyla desteklediği adayı da belli eden İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak "Sakın 2. turda oy kullanmaktan vazgeçmeyin" dedi.

Çıtak bir sonraki paylaşımında ise "Duygularımıza yenik düşmeyelim stratejik düşünelim. Sev sevme ama stratejik davran! 2. tura kalmak yenilmek değil daha çok gaza gelinmeli. henüz kaybedilmedi" dedi.