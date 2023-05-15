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Babası AK Parti'den aday adayı olmuştu! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan 2. tur yorumu

15.05.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce dört kez milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunan İbrahim Tatlıses, beşinci denemesinde de aday olamamıştı. Seçim sonrası İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak analiziyle dikkat çekti. Genç şarkıcı desteklediği adaya dair de mesaj verdi.

Babası AK Parti'den aday adayı olmuştu! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan 2. tur yorumu

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimler sonrası ünlü isimlerin bazılarından paylaşımlar geliyor. Bu isimlerden biri de babası 5 kez AK Parti'den aday olmayan Dilan Çıtak'tan geldi.

Kalp emojisi mesajlarıyla desteklediği adayı da belli eden İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak "Sakın 2. turda oy kullanmaktan vazgeçmeyin" dedi.

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Çıtak bir sonraki paylaşımında ise "Duygularımıza yenik düşmeyelim stratejik düşünelim. Sev sevme ama stratejik davran! 2. tura kalmak yenilmek değil daha çok gaza gelinmeli. henüz kaybedilmedi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Dilan Çıtak aktan

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