MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tolga Karel'den seçim paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp...

Tolga Karel'den seçim paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp...

15.05.2023 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri gerçekleşti. Yıllar önce Türkiye'yi terk eden Tolga Karel'in de gündemi Türkiye'deki seçimlerdi. Karel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşarak destek mesajı yayınladı.

Tolga Karel'den seçim paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde açılan sandık sonuçları ve oy oranları takibi devam ederken bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü ile hafızalara kazınan Tolga Karel sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

Bir süre önce ülkeyi terk ederek yurt dışına giden ve burada TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaştı.

Karel "Söyleyecek bir kelimem yok hamdolsun bu saatten sonra kibir en büyük günahtır olmasını beklediğim oldu. Bugünden sonra daha çok çalışacağız" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meclise girebildiler mi? Gece yarısı paylaştıMeclise girebildiler mi? Gece yarısı paylaştı
İstifa sonrası Şahan Gökbakar'dan ilk paylaşımİstifa sonrası Şahan Gökbakar'dan ilk paylaşım
Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz pozda göğüslerindeki izler dikkat çektiCinsiyet değiştirmişti! Üstsüz pozda göğüslerindeki izler dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Tolga Karel sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan partililere seslendi: Birileri mutfakta biz balkondayız

Erdoğan partililere seslendi: Birileri mutfakta biz balkondayız

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı'

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı'

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

İl il, ilçe ilçe hangi ittifak ve parti önde?

İl il, ilçe ilçe hangi ittifak ve parti önde?

Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçti! 'Sistemi kilitliyorlar'

Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçti! 'Sistemi kilitliyorlar'

Erbakan'dan "21 yıl sonra yeniden" mesajı!

Erbakan'dan "21 yıl sonra yeniden" mesajı!

İlginizi Çekebilir

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.