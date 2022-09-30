Babası Mehmet Ali Erbil'in genç kadının dekoltesine yorumu olay olmuştu! İbiza'da iddialı kare

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil, İspanya'nın eğlencesi ile meşhur çılgın adası İbiza'ya gitti. Yakın arkadaşı Melis Ersan ile tatilde olan Erbil partilere gitmeyi de ihmal etmiyor.

Babası son dönemde TikTok'ta oldukça adından söz ettiren Yasmin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa "İbiza buna hazır değildi!" notunu düştü.

Göğüs dekoltesiyle pozlarını da paylaşan Yasmin Erbil'i görenler genç oyuncuya babası Mehmet Ali Erbil'in TikTok'taki genç kadına dekoltesinden dolayı söylediği sözü hatırlattı.

Erbil geçtiğimiz günlerde genç kadının dekoltesine "Pencereyi açmışsın rüzgar girer" yorumunda bulunmuştu.



