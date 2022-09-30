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Babası Mehmet Ali Erbil'in genç kadının dekoltesine yorumu olay olmuştu! İbiza'da iddialı kare

30.09.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde TikTok'ta yaptıklarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil kadar küçük kızı Yasmin Erbil de adından söz ettiriyor. Yasmin Erbil son olarak kız arkadaşıyla gittiği tatilden iddialı bir pozunu paylaştı. Erbil'in dekoltesini görenler babasının TikTok'taki genç kadına söylediği sözü hatırlattı.

Babası Mehmet Ali Erbil'in genç kadının dekoltesine yorumu olay olmuştu! İbiza'da iddialı kare

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil, İspanya'nın eğlencesi ile meşhur çılgın adası İbiza'ya gitti. Yakın arkadaşı Melis Ersan ile tatilde olan Erbil partilere gitmeyi de ihmal etmiyor.

Babası son dönemde TikTok'ta oldukça adından söz ettiren Yasmin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa "İbiza buna hazır değildi!" notunu düştü.

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Göğüs dekoltesiyle pozlarını da paylaşan Yasmin Erbil'i görenler genç oyuncuya babası Mehmet Ali Erbil'in TikTok'taki genç kadına dekoltesinden dolayı söylediği sözü hatırlattı.

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Erbil geçtiğimiz günlerde genç kadının dekoltesine "Pencereyi açmışsın rüzgar girer" yorumunda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil ele ali erbil
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