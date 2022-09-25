Mehmet Ali Erbil TikTok'ta dekolteli kadını dans ederken görünce ağzı açık kaldı! "Pencereyi açmışsın"

Son dönemde sık sık polemiklere konu olan Mehmet Ali Erbil TikTok'ta olay oldu. Sosyal medya platformu TikTok'tan yaptığı yayınlarla gündeme gelmeye devam eden Erbil geçtiğimiz günlerde yayına aldığı bi konuğa küfür edip el hareketi yaparak tepki çekmişti.

Mehmet Ali Erbil şimdi de yayına bağlanan ve dans eden genç kadını ağzı açık izledi. Dekoltesiyle dikkat çeken genç kadını gören Erbil'in hareketleri gündem oldu.

YASMİN ERBİL İMASI

Erbil genç kadına "Pencereyi açmışsın rüzgar girer" yorumunda bulundu.

Mehmet Ali Erbil'in bu hallerini görenler "Kızın yaşındaki kadınlara söylediklerine bak", "Kızın yaşında ayıp" gibi yorumlarda bulundu.



