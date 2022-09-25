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  4. Mehmet Ali Erbil TikTok'ta dekolteli kadını dans ederken görünce ağzı açık kaldı! "Pencereyi açmışsın"

Mehmet Ali Erbil TikTok'ta dekolteli kadını dans ederken görünce ağzı açık kaldı! "Pencereyi açmışsın"

25.09.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'a girdiği günden beri gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil son olarak yayına aldığı bir konuğa küfür ederek gündeme gelmişti. Erbil bu sefer de kırmızı büstiyeriyle karşısında dans eden genç kadını izlemesiyle gündemde. Erbil bu sefer de dekolte yorumuyla dikkat çekti.

Son dönemde sık sık polemiklere konu olan Mehmet Ali Erbil TikTok'ta olay oldu. Sosyal medya platformu TikTok'tan yaptığı yayınlarla gündeme gelmeye devam eden Erbil geçtiğimiz günlerde yayına aldığı bi konuğa küfür edip el hareketi yaparak tepki çekmişti.

Mehmet Ali Erbil şimdi de yayına bağlanan ve dans eden genç kadını ağzı açık izledi. Dekoltesiyle dikkat çeken genç kadını gören Erbil'in hareketleri gündem oldu.

Çirkin anlar yaşandı! Mehmet Ali Erbil yayında bir kişinin anasına küfür edip...Çirkin anlar yaşandı! Mehmet Ali Erbil yayında bir kişinin anasına küfür edip...

YASMİN ERBİL İMASI

Erbil genç kadına "Pencereyi açmışsın rüzgar girer" yorumunda bulundu.

Mehmet Ali Erbil'in bu hallerini görenler "Kızın yaşındaki kadınlara söylediklerine bak", "Kızın yaşında ayıp" gibi yorumlarda bulundu.

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