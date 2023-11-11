Babası Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun ilk kez konuştu!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile sarmaş dolaş görüntülenmişti. Cansu Tosun'un annesi ve babasının resmi olarak evli oldukları ortaya çıkmış ve Serpil Tosun açıklama yapmış, "Allah'a havale ediyorum" demişti.

Şimdilerde Kirli Sepeti dizisinde rol alan Cansu Tosun konu ile ilgili ilk kez konuştu. Snob Magazin’in haberine göre "Annem ve babamla ilgili konuşmak istemiyorum. Herkes naptığından kendi sorumludur diyen" Cansu Tosun babasıyla görüşmediği ile ilgili haberlerin gündeme geldiğinin hatırlatılmasının üzerine "Yok olur mu öyle şey? Babam o benim. Hiç öyle bir şey olmaz" yanıtını verdi.







