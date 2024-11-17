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Babasından miras kalmıştı! Deniz Akkaya'nın mal varlığına el konuldu: Malıma, mülküme, birikimlerime...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.11.2024 08:45
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Kızıyla yaşadıklarıyla gündeme gelen Deniz Akkaya'nın son olarak mahkeme tüm varlığına tedbiren el konulması kararı vermişti. Ayrıca akıl sağlığının tespiti için de Amatem'e giden Akkaya babasından kalan mirasa da el konulduğunu açıkladı.

Babasından miras kalmıştı! Deniz Akkaya'nın mal varlığına el konuldu: Malıma, mülküme, birikimlerime...

Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kızının telefonunu ele geçirdikten sonra kendisinden habersiz yurt dışı planları yaptığını öğrenmesinden sonra telefonuna el koyduğunu ve kızının saldırısına uğrayıp kendisini 1,5 saat balkona kitlediğini açıklamıştı.

Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Ayşe'nin babası Efe Önbilgin'e teslimine karar verilmişti.

Eski eşiyle ve kızıyla davalık olan Deniz Akkaya'nın eski eşinin talebi üzerine açılan davalar sonrası tüm mal varlığına tedbir konuldu. Hatta akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi.

AMATEM'e giden ve beş parasız kalan Deniz Akkaya yaşadıklarını Kanal D habere anlattı. "Bana yapılan itibar suikastının son bulması için madde tespitine kadar girdim. Hidayet Türkoğlu, Lebron James kadar temiz ve sağlıklı çıktım. Bu arada hem akıl sağlığım hem de beden sağlığımı da kontrol ettirmiş oldum " diyen Akkaya devamında şunları söyledi:

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GH

"HESAPLARIMA ULAŞAMIYORUM"

"5 aydır kızımdan haberimiz yok. Oradaki en önemli test Amatem testidir. Son derece, pırıl pırıl sağlıklı çıktım. 550 soruluk bir test vardı. Testimizi, raporumuzu aldık ama ben hala parama ulaşamıyorum. Babamdan yakın bir zamanda bana miras kalmıştı. Babam vefat ettikten sonra bu enteresan iddia ortaya atıldı. Ben kendi paramı kontrol edemiyorsam 16 senedir aklınız neredeydi. İlk defa çocuğun bütün maddi ihtiyaçları babaya geçti. Ben şu an kuzenimin kredi kartıyla, kuzenimin parasını kullanıyorum. Babamdan kalan malıma mülküme de, kendi birikimlerime, hesaplarıma da ulaşamıyorum."

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Deniz Akkaya
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