SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Babasından teşekkür! Şehrin meydanında Halil Umut Meler için basın açıklaması yaptı "O yumruk hepimize atıldı"

Babasından teşekkür! Şehrin meydanında Halil Umut Meler için basın açıklaması yaptı "O yumruk hepimize atıldı"

12.12.2023 17:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de dün oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiminde ev sahibi ekibin başkanının yumruklu saldırısına uğrayıp yaralanan İzmir Selçuklu FIFA Hakemi Halil Umut Meler'e hemşehrilerinden destek geldi. Selçuk Belediyesi, Halil Umut Meler'e destek olmak için ilçede İstasyon Meydanı'nda basın açıklaması da yaptı.

Doğma büyüme Selçuklu olan Umut Meler'in hem arkadaşı, hem de komşusu olan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, saldırıyı kınadıklarını söyledi. Çok büyük üzüntü yaşadıklarını ve hemşehrilerini yalnız bırakmayacaklarını belirten Başkan Sengel, "Efes Selçuk halkının evladı, aynı zamanda kardeşimiz Halil Umut Meler'e, Türkiye'nin uluslararası anlamda da çok kıymetli hakemine saldırı gerçekleşti. Çok üzgünüz. Ülkemizin itibarına, her şeyden önce spor ahlaktır diye yetişmiş bir nesle bir saldırı oldu" dedi.

"Şiddetin her türlüsüne karşı olmakla birlikte ne yazık ki spor gibi barış içinde, kardeşlik duygularıyla yapılması gereken bir olayda bunun gerçekleşiyor olması üzücü" diyen Sengel, "Ne yazık ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2022 yılında Fair-Play ödülü verdiği bir yönetici tarafından böyle bir saldırıyla karşılaşmak vandalizmin esas göstergesinden bir tanesi. Ailesine, Efes Selçuk'a ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz. Hakemimiz kamu görevini yapıyordu. FIFA kokartlı bir hakemden bahsediyoruz. Cezai müeyyidesinin çok ciddi olması gereken bir durumla karşı karşıyayız. Tek istediğimiz adalet tecelli olsun, kanun tanımazlara karşılık kanun işlesin ve adalet yerini bulsun" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN GURURU

halil-umut-meler-aa-1928993

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, UEFA Şampiyonlar Ligi ve milli maçlarda düdük çalan Halil Umut Meler'i, "İlham veren kentin ilham veren çocuğu" olarak gördüklerini belirterek, "Yaptığı işte bizi gururlandıran, sadece Efes Selçuk anlamında değil, uluslararası müsabakalarda Türkiye'nin gururu olan bir isim. Tüm Türkiye için kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sporun gelmiş olduğu bu nokta, sadece sporda değil sokakta, adliyede, okullardaki şiddet olayları bizi üzüyor. Çok kıymetli bir hakemimiz de bununla karşı karşıya kaldı" ifadelerini kullandı.

"O YUMRUK HEPİMİZE ATILDI"

fahri-koca-aa-2155062

Halil Umut Meler'in tüm ilçede sevilen bir isim olduğunu vurgulayan Selçuk esnaflarından Mehmet Ali Okumuş, "Bir spor taraftarı olarak böyle bir saldırıyı esefle kınıyoruz. Bu çocuk bizim öz evladımız ve normal bir insan da değil, ülkemizi Avrupa'da dünyada temsil eden bir insan. Ay-yıldızlı armayı taşıyor. O yumruk hepimize atıldı. O adamın Ankaragücü başkanlığından istifa etmesi lazım. Ligler bu yüzden ertelendi ama bunu da ben tasvip etmiyorum. Bir kişinin yaptığını spor kamuoyuna mal etmek çok doğru değil ama hakemlerimiz çok haklı, burada hakemlerimizin hepsine atılan bir yumruk var. Hakem hata yapabilir, her insan hata yapabilir. İnsan hata yapar ama böyle bir şey olmaz. Yumrukla olmaz, bunun cezası vardır. Esefle kınıyoruz" dedi.
Ümran Okumuş ise, "Çok sevdiğimiz, oğlumuz gibi gördüğümüz, Selçuk'ta da çok sevilen bir insan. Çok üzgünüz. Sporda böyle şeylerin olmasını tasvip etmiyorum. Sporda böyle şeylere yer yok" şeklinde görüş bildirdi.

BABA MELER'DEN TEŞEKKÜR

0ca3f63099fd2537a745808f2c8aa0e2

Halil Umut Meler'in Selçuk'ta yaşayan babası Bülent Meler, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bülent Meler, "Başta Selçuklu hemşehrilerimiz olmak üzere oğluma ve ailemize sahip çıkan tüm devlet yetkililerine ve spor camiasına şükranlarımızı sunuyoruz" mesajını yayınladı. Eşi 10 gün önce doğum yapan tecrübeli hakemin ailesi ise görüş bildirmedi. Selçuk Belediyesi, Halil Umut Meler'e destek olmak için ilçede İstasyon Meydanı'nda basın açıklaması da yaptı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA'dan Türk hakemlere görev!UEFA'dan Türk hakemlere görev!
Taraftar tesise geldi, Belözoğlu konuşma yaptı! Kararını açıkladıTaraftar tesise geldi, Belözoğlu konuşma yaptı! Kararını açıkladı
Demirel'den tepki: Keşke bu olay yaşanmasaydı!Demirel'den tepki: Keşke bu olay yaşanmasaydı!
Anahtar Kelimeler:
Hakem Halil Umut Meler son dakika basın açıklaması Süper Lig maçı kardeşi süper li hakemi maçın
En Çok Okunan Haberler
Meler'in hastanedeki ilk isteği yürek burktu!

Meler'in hastanedeki ilk isteği yürek burktu!

Türk gezgin Etiyopya'da tacize uğradı! O anları anbean böyle kaydetti

Türk gezgin Etiyopya'da tacize uğradı! O anları anbean böyle kaydetti

Okulda yasak aşk skandalı! Sevgilisini 'eşi' diye tanıtmış

Okulda yasak aşk skandalı! Sevgilisini 'eşi' diye tanıtmış

Ağır silahlarla poz vermişti! Bir saldırı vakası daha: Kafa, yumruk, tokat...

Ağır silahlarla poz vermişti! Bir saldırı vakası daha: Kafa, yumruk, tokat...

Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak çıkış!

Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak çıkış!

Faruk Koca cezaevi yolcusu! İlk ifadesinde pişkin sözleri 'pes' dedirtti

Faruk Koca cezaevi yolcusu! İlk ifadesinde pişkin sözleri 'pes' dedirtti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.