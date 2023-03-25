Babasını feci kazada kaybetmişti! Özge Ulusoy evlilik planını askıya aldı

Geçtiğimiz aralık ayında babasını kaybeden ünlü manken Özge Ulusoy'un hukuk mücadelesi devam ediyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında 'Özge Ulusoy'un evlilik planını' kaleme aldı.
28 Ekim'de 40 yaşına basan Özge Ulusoy, yeni yaşını kutlamak için gittikleri Paris'te, sevgilisi Faruk Çolakoğlu'dan evlilik teklifi almıştı.
4.5 yıllık ilişkilerini önümüzdeki eylülde resmiyete dökmeye de karar vermişlerdi. Cankurt'un haberine göre; Özge Ulusoy'un evlilik planını askıya aldığı söyleniyor.
Bülent Cankurt'un yazısındaki o bölüm şöyle; ''Babasının ölümüyle yıkılan Ulusoy'un, evlilik planını şimdilik askıya aldığını duydum.
Ulusoy, babasının ölümüne yol açan sürüye karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazandığında evlilik defterini tekrar açacaktır herhalde.''