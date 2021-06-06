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Babasını kaybeden Duygu Özaslan’ın paylaşımlarına eleştiri yağdı! | Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan ne iş yapıyor?

06.06.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 gün önce babasının ölüm haberini duyuran Duygu Özaslan bikinili tatil fotoğraflarını aktif olarak kullandığı Instagram üzerinden paylaşınca sert şekilde eleştirildi. Instagram kullanıcıları fenomen Duygu Özaslan'ın fotoğrafının altına olumsuz yorumlar yaptı.

Babasını kaybeden Duygu Özaslan’ın paylaşımlarına eleştiri yağdı! | Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan ne iş yapıyor?

Youtube platformunda çektiği makyaj videoları ile adını geniş kitlelere duyuran Duygu Özaslan 10 gün önce babasının kalp krizinden öldüğü haberini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Tatilde sevgilisiyle eğlenen Özaslan tepki topladı. Bikinili fotoğrafını paylaşmasının ardından kullanıcılar Özaslan'ın fotoğrafına olumsuz yorumlar yaptı.

BABASINI KAYBEDEN DUYGU ÖZASLAN'IN PAYLAŞIMLARINA ELEŞTİRİ YAĞDI

30 yaşındaki Duygu Özaslan 10 gün önce babasının kalp krizi geçirdiğini ve vefat ettiğini paylaşmıştı. Babasının ölümüne ilişkin yorum yapan Özaslan acının tarifsiz olduğunu ve babasının öldüğüne hala inanamadığını ifade etmişti.

Erkek arkadaşı Can Maxim Mutaf ile tatilde olan Özaslan eleştiri oklarının hedefi oldu. Instagram paylaşımlarından dolayı kullanıcılar Özaslan'a ağır yorumlar yaptı.

Babasını kaybeden Duygu Özaslan’ın paylaşımlarına eleştiri yağdı! | Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan ne iş yapıyor?

Bodrum'da eğlenen Özaslan aktif olarak kullandığı Instagram hesabından keyifli anlarını paylaşmaya devam ediyor. Bikinili pozları kısa sürede binlerce beğeni ve beğenildiğine ilişkin takipçilerinden yorum aldı.

Öte yandan eleştiri dolu yorumlar da yapıldı. Kimi kullanıcılar Özaslan'ın paylaşımlarını beğendiğini ifade ederken kimileri de babasını yeni kaybettiğini ancak hala etkileşim kazanmaya çalıştığını ve babasını kaybetmenin acısını yaşaması gerektiğini söyledi.

Babasını kaybeden Duygu Özaslan’ın paylaşımlarına eleştiri yağdı! | Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan ne iş yapıyor?

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

17 Nisan 1991 İstanbul doğumlu Duygu Özaslan 30 yaşındadır. Youtube'da yayınladığı makyaj videoları ile adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmış ancak eğitim hayatına devam etmemiş, okulu yarıda bırakmıştır. Duygu Özaslan, Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer almaktadır.

CAN MAXİM MUTAF KİMDİR?

9 Ocak 1991 İstanbul doğumlu Can Maxim Mutaf 30 yaşındadır. Frutti Extra Bursaspor ve millî basketbol takımı oyuncusudur. Boyu 1.94'tür ve 85 kg ağırlığındadır. Türk baba, Rus annenin oğludur.

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Can Maxim Mutaf Duygu Özaslan
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