Babasını kaybeden Duygu Özaslan’ın paylaşımlarına eleştiri yağdı! | Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan ne iş yapıyor?

Youtube platformunda çektiği makyaj videoları ile adını geniş kitlelere duyuran Duygu Özaslan 10 gün önce babasının kalp krizinden öldüğü haberini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Tatilde sevgilisiyle eğlenen Özaslan tepki topladı. Bikinili fotoğrafını paylaşmasının ardından kullanıcılar Özaslan'ın fotoğrafına olumsuz yorumlar yaptı.

BABASINI KAYBEDEN DUYGU ÖZASLAN'IN PAYLAŞIMLARINA ELEŞTİRİ YAĞDI

30 yaşındaki Duygu Özaslan 10 gün önce babasının kalp krizi geçirdiğini ve vefat ettiğini paylaşmıştı. Babasının ölümüne ilişkin yorum yapan Özaslan acının tarifsiz olduğunu ve babasının öldüğüne hala inanamadığını ifade etmişti.

Erkek arkadaşı Can Maxim Mutaf ile tatilde olan Özaslan eleştiri oklarının hedefi oldu. Instagram paylaşımlarından dolayı kullanıcılar Özaslan'a ağır yorumlar yaptı.

Bodrum'da eğlenen Özaslan aktif olarak kullandığı Instagram hesabından keyifli anlarını paylaşmaya devam ediyor. Bikinili pozları kısa sürede binlerce beğeni ve beğenildiğine ilişkin takipçilerinden yorum aldı.

Öte yandan eleştiri dolu yorumlar da yapıldı. Kimi kullanıcılar Özaslan'ın paylaşımlarını beğendiğini ifade ederken kimileri de babasını yeni kaybettiğini ancak hala etkileşim kazanmaya çalıştığını ve babasını kaybetmenin acısını yaşaması gerektiğini söyledi.