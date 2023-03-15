Babasının ölümünden sonra 'Kaza değil, cinayet' demişti! Özge Ulusoy'un hukuk mücadelesinde ilk karar

Özge Ulusoy, Ankara'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden babasının ardından "Kaza değil, cinayet. O sürücünün peşini bırakmayacağım" demişti. Görülen ilk davada sürücünün kusurlu olduğu ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; cuma günü gerçekleştirilen duruşmada, toplanan delillerden sonra bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu ve Haydar Ulusoy'un kusursuz, çarpan sürücünün ise asli kusurlu olduğu açıklandı.

"Babam için adalet" diyen Özge Ulusoy, bundan sonra sanığın hak ettiği cezayı alması için mücadelesine devam edeceğini de ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.



