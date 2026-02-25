Seda Bakan ve Uğur Güneş bir türlü öpüşemedi! Rüya Gibi'nin kamera arkası görüntüleri ifşa oldu

Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi güçlü isimleri buluşturan Rüya gibi dizisi için final kararı verildi.

Show Tv'nin sevilen dizisi pazar akşamı 13. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Dizinin finali için geri sayım başlamışken dizinin kamera arkası görüntüleri de ifşa oldu.

Fenomen dizinin kamera arkasında başroller Seda Bakan ve Uğur Güneş'in bir türlü öpüşememesi dikkat çekti.

Senaryo gereği öpüşmesi gereken partnerler kamera arkasındaki aksaklıklar nedeniyle role bir türlü giremedi. İkili arasındaki o anlar kısa sürede viral oldu.