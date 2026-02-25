MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Halef Köklerin Çağrısı 22. bölüm 2. fragman izle! 'Reytingler daha da düşecek'

Now Tv'nin iddialı projesi Halef Köklerin Çağrısı yarın akşam 22. bölümüyle ekrana gelecek. Fenomen dizinin yeni bölümü öncesi 2. fragman geldi. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizi bu defa seyircisini kızdırdı.

Öznur Yaslı İkier

Now Tv ekranlarında perşembe akşamları izleyicisinin karşısına çıkan Halef Köklerin Çağrısı dizisi yarın akşam 22. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi 2. fragman yayınlandı. Fragmandaki Yıldız ve Serhat sahneleri bu defa seyircisini kızdırdı.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Melek’le kardeş olduğu gerçeğini öğrendikten sonra hayatının en zor kararlarını verir. Serhat’tan uzak durup Yıldırım’la evlenmeyi seçer. Ancak bu karar, Serhat’ı ikna etmeye yetmez. Yıldız’ın sevgisinden hâlâ umudu kesmeyen Serhat, bu kararın arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için elindeki silah kozunu kullanarak Yıldırım’ı parmaklıklar arkasına göndermeye kararlıdır.

Serhat’ı durdurmak isteyen Yıldız ise çareyi Aşır’dan yardım istemekte bulur. Fakat Kordağlı Konağı’na döndüğünde kendini Meryem, Aşır ve Nida arasındaki gerilimin tam ortasında bulacaktır.

Halef Köklerin Çağrısı 22. bölüm 2. fragman izle! Reytingler daha da düşecek 1

Evladıyla sınanan Melek, Serhat’tan vazgeçtiğini söyleyen Yıldız’dan bunun bir kanıtını ister. Yıldız’ın bu kanıt için atacağı adım ise Serhat için geri dönülemez, acı dolu bir sonun fitilini ateşler.

Halef Köklerin Çağrısı 22. bölüm 2. fragman izle! Reytingler daha da düşecek 2

Öte yandan Yelduran Konağı’nın karanlık dehlizlerinde Kadı’nın, Hicran üzerinden sakladığı büyük sırrın perdeleri aralanmaya başlar. Bu gizeme ortak olan yeni isimlerin ortaya çıkışı, tüm dengeleri altüst edecektir.

TEPKİ ÇEKTİ

Halef Köklerin Çağrısı 22. bölüm 2. fragmanına sosyal medyada; 'hep aynı döngü', 'reytingler daha da düşecek', 'Aynı döngüde daha ne kadar kalacağız? gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aynı apartmanda tam 9 dairesi var! Dikkat çeken 'Miras geliri' detayıAynı apartmanda tam 9 dairesi var! Dikkat çeken 'Miras geliri' detayı
Now o dizinin fişini çekti! Yerine hemen yeni dizi geldiNow o dizinin fişini çekti! Yerine hemen yeni dizi geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat Biran Damla Yılmaz İlhan Şen Halef dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.