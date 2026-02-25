Halef Köklerin Çağrısı 22. bölüm 2. fragman izle! 'Reytingler daha da düşecek'

Now Tv ekranlarında perşembe akşamları izleyicisinin karşısına çıkan Halef Köklerin Çağrısı dizisi yarın akşam 22. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi 2. fragman yayınlandı. Fragmandaki Yıldız ve Serhat sahneleri bu defa seyircisini kızdırdı.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Melek’le kardeş olduğu gerçeğini öğrendikten sonra hayatının en zor kararlarını verir. Serhat’tan uzak durup Yıldırım’la evlenmeyi seçer. Ancak bu karar, Serhat’ı ikna etmeye yetmez. Yıldız’ın sevgisinden hâlâ umudu kesmeyen Serhat, bu kararın arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için elindeki silah kozunu kullanarak Yıldırım’ı parmaklıklar arkasına göndermeye kararlıdır.

Serhat’ı durdurmak isteyen Yıldız ise çareyi Aşır’dan yardım istemekte bulur. Fakat Kordağlı Konağı’na döndüğünde kendini Meryem, Aşır ve Nida arasındaki gerilimin tam ortasında bulacaktır.

Evladıyla sınanan Melek, Serhat’tan vazgeçtiğini söyleyen Yıldız’dan bunun bir kanıtını ister. Yıldız’ın bu kanıt için atacağı adım ise Serhat için geri dönülemez, acı dolu bir sonun fitilini ateşler.

Öte yandan Yelduran Konağı’nın karanlık dehlizlerinde Kadı’nın, Hicran üzerinden sakladığı büyük sırrın perdeleri aralanmaya başlar. Bu gizeme ortak olan yeni isimlerin ortaya çıkışı, tüm dengeleri altüst edecektir.

TEPKİ ÇEKTİ

Halef Köklerin Çağrısı 22. bölüm 2. fragmanına sosyal medyada; 'hep aynı döngü', 'reytingler daha da düşecek', 'Aynı döngüde daha ne kadar kalacağız? gibi eleştirel yorumlar yapıldı.