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Babel'den kafa karıştıran paylaşım

24.08.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın 34 yaşındaki futbolcusu Ryan Babel, sarı-kırmızılı takımın bugünkü antrenmanından sonra kafa karıştıran bir paylaşım yaptı.

Babel'den kafa karıştıran paylaşım

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken; takımdan ayrılacak olan futbolcular da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Yapılan transferlerin ardından kadrosundaki yabancı futbolculardan vazgeçmek zorunda olan Galatasaray'da 34 yaşındaki Ryan Babel veda edecek isimler arasında yer alıyor.

"EVİME GİDİYORUM"

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve sarı-kırmızılı kulüpten 2.5 milyon euro garanti maaş alan Ryan Babel, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Evime gidiyorum" paylaşımını yaparak bir anlamda mesaj gönderdi.

Ryan Babel dün de Hatayspor maçının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kendisine güvenilmediğini ima eden bir fotoğraf paylaşmıştı.


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Galatasaray Futbol Kulübü Ryan Babel
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