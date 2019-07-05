SPOR

Babel'e Beşiktaş taraftarını kızdıran forma numarası önerisi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.07.2019 08:24 | Son Güncelleme

Galatasaray'a imza atan eski Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, sarı-kırmızılı taraftarlara "Hangi forma numarasını almalıyım?" diye sordu.

Babel'e Beşiktaş taraftarını kızdıran forma numarası önerisi

Galatasaray'ın yeni transferi Babel, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara, "Hangi numaralı formayı almalıyım?" şeklinde bir soru yöneltti. Babel'in bu sorusuna gelen cevaplar ise Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.

Sarı-kırmızılı taraftarların çoğu, Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 mağlup olduğu maçı anımsattığı için Babel'e 80 numaralı forma önerisinde bulundu. Hatırlanacağı üzere 2007 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan o maçta Liverpool forması giyen Ryan Babel, Beşiktaş ağlarına iki gol bırakmıştı. 32 yaşındaki futbolcunun seçeceği forma numarası merak konusu olurken, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

409

PARTNERAteşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...Ateşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...
Flaş gelişme! Lecce'den Burak Yılmaz itirafıFlaş gelişme! Lecce'den Burak Yılmaz itirafı
Beşiktaş’ta iki isim sağlık kontrolünden geçtiBeşiktaş’ta iki isim sağlık kontrolünden geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
babel Beşiktaş Galatasaray Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Flaş gelişme! Lecce'den Burak Yılmaz itirafı

Flaş gelişme! Lecce'den Burak Yılmaz itirafı

Vedat Muriç kararını açıkladı

Vedat Muriç kararını açıkladı

G.Saray'da ayrılık! İşte yeni takımı

G.Saray'da ayrılık! İşte yeni takımı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Beşiktaş transferde bombayı patlattı

Beşiktaş transferde bombayı patlattı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı!

İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babel'e Beşiktaş taraftarını kızdıran forma numarası önerisi

Babel'e Beşiktaş taraftarını kızdıran öneri

Lecce'den Burak Yılmaz itirafı: En iyi futbolcumuz olurdu

Flaş gelişme! Lecce'den Burak Yılmaz itirafı

Beşiktaş’ta Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş’ta iki isim sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ta Avcı sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ta Avcı sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ta sol beke Ali Adnan hamlesi

Beşiktaş, aradığı sol beki İtalya'da buldu!

Beşiktaş’ta Caner Erkin ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti

Caner Erkin sağlık kontrolünden geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.