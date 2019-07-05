Babel'e Beşiktaş taraftarını kızdıran forma numarası önerisi

Galatasaray'ın yeni transferi Babel, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara, "Hangi numaralı formayı almalıyım?" şeklinde bir soru yöneltti. Babel'in bu sorusuna gelen cevaplar ise Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.
Sarı-kırmızılı taraftarların çoğu, Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 mağlup olduğu maçı anımsattığı için Babel'e 80 numaralı forma önerisinde bulundu. Hatırlanacağı üzere 2007 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan o maçta Liverpool forması giyen Ryan Babel, Beşiktaş ağlarına iki gol bırakmıştı. 32 yaşındaki futbolcunun seçeceği forma numarası merak konusu olurken, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
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