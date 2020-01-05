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  4. Babil 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Babil dizisi ne zaman başlayacak? İşte konusu ve oyuncuları

Babil 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Babil dizisi ne zaman başlayacak? İşte konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 05.01.2020 21:24 | Son Güncelleme

Ay Yapım'ın ünlü oyuncuları buluşturan iddialı dizisi Babil'in 1. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Babil dizisinin yayın tarihi de Star TV tarafından açıklandı. Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta'nın başrollerinde oynadığı Babil, Star TV'de ekrana gelen fragmanıyla beğeni topladı. Peki Babil dizisi ne zaman başlıyor? İşte Babil konusu ve ilk bölüm fragmanı.

Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı, Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, merakla beklenen Babil dizisi, dev kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle yakında Star ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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İddialı dizi Babil 17 Ocak Cuma akşamı 20.00'da ilk bölümüyle Star TV ekranlarında olacak.

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BABİL DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur.

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Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.

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Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?

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