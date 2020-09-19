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Babil 12. son bölümde İrfan'a oğlu Deniz şoku! Babil 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 19.09.2020 01:07 | Son Güncelleme

Star TV'nin dizisi Babil 12. son bölümüyle ekrana geldi. Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu, Onur Saylak'ın başrollerde oynadığı Babil'in son bölümünde İrfan ve Ayşe'nin planı sayesinde Süleyman cezaevine girdi. Ancak finalde Süleyman'ın adamları, İrfan'ın oğlu Deniz'i kaçırdı. Babil'in 13. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Babil'de Deniz'in kendi oğlu olduğunu öğrenen Egemen'in ne yapacağı merak konusu oldu. İşte Babil 13. yeni bölüm fragmanı.

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Babil dizisi, 12. bölümüyle 18 Eylül Cuma akşamı Star TV'de seyirci karşısına çıktı. Babil'in son bölümde gerçekler su yüzüne çıktı. İrfan, polis olduğunu öğrendiği Ayşe ile birlikte plan yaparak Süleyman'ın gizli silahlarını yakalattı. Süleyman cezaevine girdi ancak yaptığı planla İrfan'ın oğlu Deniz'i kaçırttı.

Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu, Onur Saylak ve Beren Kasımoğulları’nın başrollerde oynadığı Babil'in 25 Eylül Cuma akşamı ekrana gelecek 13. yeni bölüm fragmanında ise eski aşıklar olan Eda ve Egemen arasında yüzleşme yaşanıyor. Eda, Deniz'in kendi oğlu olduğunu öğrenen Egemen'den bu sırrı İrfan'a söylememesini istiyor.

BABİL SON BÖLÜM ÖZETİ

İrfan bir kez daha dönüm noktasında! Ya Süleyman’ın öfkesinin kurbanı olacak ya karşı atağa kalkıp ondan kurtulacak! İrfan Süleyman’ı bitirmek için Ayşe’yle birlikte çok tehlikeli bir oyuna girerken, Egemen ve Eda’nın yakınlaşmasıyla başlayan olaylar İlay’ın Deniz’le ilgili sırdan şüphelenmesiyle sonuçlanıyor. İrfan ve Süleyman’ın büyük kapışmasının galibi kim olacak? Deniz’le ilgili saklanan büyük sır ortaya mı çıkacak?

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