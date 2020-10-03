Babil 14. son bölüme İrfan'ın sahnesi damga vurdu! Halit Ergenç sosyal medyada gündem oldu! Babil 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Babil dizisi, 14. bölümüyle 2 Ekim Cuma akşamı Star TV'de seyirci karşısına çıktı. Babil son bölümde, Süleyman ile iş birliği yapan Egemen, en yakın arkadaşı İrfan'ı kurduğu tuzakla cezaevine yolladı. Egemen, İrfan'ın karşısına çıkarak Deniz'in kendi oğlu olduğunu açıkladı.
Çılgına dönen İrfan Egemen'e saldırdı.
Daha sonra ise bir polisin telefonunu zorla alarak Eda'yı arayan İrfan, boşandığı eşinin Deniz hakkında söyledikleriyle yıkıldı.
İrfan silah kaçakçılığı suçlamasıyla cezaevine girerken, Süleyman ise serbest kaldı. Eşinin gizli işlerini polise söylememesi karşılığında kağıt imzalattığı Süleyman ise tüm servetini kaybetti. Ancak İrfan'ın suçsuz olduğunu düşünen Ayşe ise işin peşini bırakmadı. İrfan, Egemen ve Süleyman'dan intikam almak için bir plan yaptı ve polislere itiraflarda bulundu.
Babil'in 9 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 15. yeni bölüm fragmanında ise İrfan'ın cezaevinden çıktığı görülüyor. İrfan ile eski eşi Eda arasında büyük bir yüzleşme yaşanıyor.
Babil dizisi son bölümde, uğruna her şeyi yaptığı oğlu Deniz'in Egemen'in çocuğu olduğunu öğrenen İrfan yıkıldı. Halit Ergenç ise başarılı oyunculuğuyla sosyal medyada gündem oldu. İşte Babil ve Halit Ergenç hakkındaki sosyal medya paylaşımlarından bazıları.
Dost düşman değişiyor! Parmaklıklar ardında öğrendiği gerçek İrfan'ı darmadağın ederken, Egemen Eda'nın hışmına uğruyor. Ayşe, İrfan'ı kurtarmak için çırpınırken, Kudret Süleyman'ı bedeli ağır bir seçime zorluyor.
İlay'ın öfkesi sürpriz bir ortaklığın doğmasına yol açarken, İrfan içine düştüğü karanlıktan çıkmak için geri dönüşü olmayan bir kararın eşiğine geliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum