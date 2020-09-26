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Babil 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan, Deniz'in kendi oğlu olmadığını öğreniyor! Babil 13. son bölümde neler oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 26.09.2020 03:09 | Son Güncelleme

Babil dizisi 25 Eylül Cuma akşamı 13. son bölümüyle ekrana geldi. Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu, Onur Saylak'ın başrollerde oynadığı Babil'in son bölümünde Egemen, Deniz'in kendi oğlu olduğunu öğrenince şaşırtan bir değişim yaşadı. Oğlu Deniz ve sevdiği kadın Eda'ya kavuşmak isteyen Egemen, Süleyman'la işbirliği yaparak en yakın dostu İrfan'ı polise ihbar etti. Babil'in 14. yeni bölüm fragmanında ise Deniz'in oğlu olmadığını öğrenen İrfan yıkılıyor.

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Babil dizisi, 13. bölümüyle 25 Eylül Cuma akşamı Star TV'de seyirci karşısına çıktı. Babil son bölümde İlay'ın yaptırdığı DNA testi sonrasında Deniz'in kendi oğlu olduğunu öğrenen Egemen, sevdiği kadın olan Eda ve babası olduğu Deniz'le yeni bir hayat kurmak için plan yaparak en yakın dostu İrfan'a tuzak kurdu. Cezaevine giren Süleyman'la işbirliği yapan Egemen, silah satma suçunu arkadaşı İrfan'ın üzerine yıktı. Finalde ise İrfan, kendisine aşık olan polis Ayşe tarafından gözaltına alındı.

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BABİL 14. YENİ BÖLÜMDE İRFAN'I YIKAN GERÇEK

Babil dizisinin 2 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 14. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Gözaltına alınan İrfan, bir polisi bayıltarak aldığı telefonla Eda'yı arıyor ve Egemen'in tuzağını anlatıyor.

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Egemen'in gerçekleri anlattığı İrfan, Deniz'in gerçek babası olup olmadığını Eda'ya soruyor. Ancak aldığı yanıtla İrfan yıkılıyor.

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BABİL SON BÖLÜM ÖZETİ

Dengeler değişiyor! Deniz'in kaçırılması İrfan'ı beklenmedik bir karara iterken Egemen'i de hayatının en önemli seçimine zorluyor. Eda Egemen'e sükûneti karşılığında açık çek teklif ederken, İlay'la başa çıkmakta giderek zorlanıyor. Süleyman’ın aldığı beklenmedik bir iş birliği teklifi, Ayşe İrfan ve Egemen arasında kartları yeniden dağıtıyor. Bu hafta Babil’de herkes, çalınan hayatlarını faiziyle geri almanın peşinde!

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