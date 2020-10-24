Babil 17. son bölüm final sahnesi! Egemen'den Deniz'i şoke eden sözler: Senin baban İrfan değil benim! Babil dizisi 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Babil dizisi, 17. bölümüyle23 Ekim Cuma akşamı Star TV'de seyirci karşısına çıktı. Babil son bölümde İrfan ve Egemen arasında Deniz krizi yaşandı. Deniz'in gerçek babası olduğunu öğrendikten sonra İrfan'a tuzak kuran ve boşandığı eşi Eda'yla evlenen Egemen yeni bir hayata başladı.

Ancak Deniz ise evlerinde Egemen'in kaldığını görünce babası İrfan'a haber verdi. İrfan bir gece oğlunu da yanına alarak kaçmak istedi. Ancak Deniz'in annesini özlemesi nedeniyle İrfan bir gün sonra geri döndü ve Deniz'i Eda'ya teslim etti. Ancak Babil son bölüm final sahnesinde, eve gelen İrfan'ı Egemen yumrukladı. O anlara ise Deniz şahit oldu. Egemen, gerçekleri itiraf ederek "Senin baban İrfan değil. Baban benim" dedi. Bu sözleri duyan Deniz ise büyük şok yaşadı.

BABİL 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil dizisinin 30 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek olan 18. yeni bölüm fragmanı ise henüz Star TV tarafından yayınlanmadı.