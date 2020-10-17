Babil 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Egemen ve Eda evlendi mi? İrfan'a oğlu Deniz şoku! Babil 16. son bölümde neler oldu?

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Babil dizisi, 16. bölümüyle 16 Ekim Cuma akşamı Star TV'de seyirci karşısına çıktı. Babil'in 23 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 17. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

EDA VE EGEMEN EVLENİYOR!

Babil dizisi son bölümde, Süleyman'dan intikam almak isteyen İrfan evlendiği İlay'ın karşısına çıkarak aklını karıştırdı. İrfan, eski sevgilisi olan ve kendisini hala sevdiğini bilen İlay'a aşkını ilan etti.

Ancak İrfan'ın bu planı başına ummadığı bir dert açtı. O anlara ise Eda şahit oldu. Büyük bir yıkım yaşayan Eda ise Egemen'in evlilik teklifini kabul etti. Babil yeni bölümde ise Egemen ve Eda evlenirken, İrfan hakkında ise uzaklaştırma kararı veriliyor. İrfan, Deniz'i görmek için evin kapısına gittiğinde Egemen ve Eda'nın tepkisiyle karşılaşıyor.

BABİL SON BÖLÜM ÖZETİ

İrfan ile Ayşe arasındaki çekim giderek artarken, Egemen Eda’yı, İrfan’sız bir dünyaya ikna etmeye çalışıyor. İrfan’ın hapisten çıktığını öğrenen İlay, yüzleşme korkusu yaşarken, Eda İrfan’ın hiç beklemediği bir hamle yapıyor. Deniz ile arasına giren herkesi karşısına alan İrfan, Süleyman ve Egemen’e bir kez daha meydan okuyor.

