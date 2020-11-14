Babil 19. son bölümde Egemen öldü mü? Onur Saylak Babil'den ayrıldı mı?

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Babil dizisi, 19. bölümüyle 13 Kasım Cuma akşamı Star TV'de seyirci karşısına çıktı.

BABİL 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil dizisinin 20 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 20. yeni bölüm fragmanı ise henüz Star TV tarafından yayınlanmadı.

BABİL SON BÖLÜM KONUSU

İrfan’ın yaktığı intikam ateşi düşmanlarını kavururken, Ayşe ile arasındaki kıvılcım da alev alıyor. Egemen ve Süleyman saplandıkları bataklıktan çıkmak için beklenmedik kapılar çalıyor. Eda Deniz’in geleceği, İlay da hayatı için ayakta kalmanın yollarını arıyor. İrfan’a karşı yapılan intikam hamlesinin Cihan’ın hayatının kararmasına yol açması, İrfan’ı düşmanları ile olan hesabını ebediyen kapatmaya itiyor.

