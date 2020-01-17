Babil 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Babil dizisi sosyal medyayı salladı: Mekanın sahibi geri döndü!

Star TV'de uzun süredir tanıtımları yapılan Babil dizisi 17 Ocak Cuma akşamı 1. bölümüyle ekrana geldi. Reklam vermeden yayınlanan dizinin ilk bölümü yüksek temposu, usta oyuncu kadrosu, dramatik ve ilginç hikayesiyle seyircileri ekran başına kilitledi. Ay Yapım imzalı Babil'de haksız yere çalıştığı üniversiteden atılan ve aynı zamanda hasta olan 7 yaşındaki çocuğunun tedavisi için para bulmaya çalışan ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) çarpıcı öyküsü anlatılıyor. Çocukluk arkadaşı Egemen'den para isteyen İrfan'ın hayatı, Egemen'in yaptığı planlarla hiç beklemediği bir şekilde değişiyor.
Babil'in 24 Ocak Cuma ekrana gelecek olan 2. bölümden çarpıcı bir fragman da yayınlandı. Kendilerini öldürmek isteyen Süleyman'ın elinden kurtulan İrfan, planladığı işi hayata geçirmek için yeni bir maceraya giriyor. Diğer yandan ise İrfan ile Aslı Enver'in canlandırdığı Ayşe karakterinin yolları bir kez daha kesişiyor.
Ay Yapım tarafından ilk olarak beIN Connect için çekilen ve dijital platformda yayınlanacak olan Babil, yayın takviminde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ertelenmişti. Yapılan görüşmelerden sonra dizi Star TV'ye satıldı. Dijital platformda 60'ar dakikadan oluşan 13 bölüm olarak ilk sezonu tasarlanan dizi, televizyona geçince format değiştirdi. Star TV'de iki bölüm birleştirilerek yayınlanan Babil'in 1. bölümü 120 dakikadan uzun sürdü.
Babil'in 17 Ocak Cuma ekrana gelen ilk bölümü sırasında Twitter'da on binlerce paylaşım yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları başarılı oyuncu Halit Ergenç'in oyunculuğun övgüler yağdırdı. Dizideki göndermeler ve Ozan Güven ile Halit Ergenç arasındaki replikler de izleyicilerin beğenisini kazandı.
İşte sosyal medyada Babil ile ilgili yapılan yorumlardan bazıları:
İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur.
Kapılar birer birer yüzüne kapanırken, karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.
Evlenmek üzereyken ayrıldığı Büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak, ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır.
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