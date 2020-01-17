Babil 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Babil dizisi sosyal medyayı salladı: Mekanın sahibi geri döndü!

Star TV'de uzun süredir tanıtımları yapılan Babil dizisi 17 Ocak Cuma akşamı 1. bölümüyle ekrana geldi. Reklam vermeden yayınlanan dizinin ilk bölümü yüksek temposu, usta oyuncu kadrosu, dramatik ve ilginç hikayesiyle seyircileri ekran başına kilitledi. Ay Yapım imzalı Babil'de haksız yere çalıştığı üniversiteden atılan ve aynı zamanda hasta olan 7 yaşındaki çocuğunun tedavisi için para bulmaya çalışan ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) çarpıcı öyküsü anlatılıyor. Çocukluk arkadaşı Egemen'den para isteyen İrfan'ın hayatı, Egemen'in yaptığı planlarla hiç beklemediği bir şekilde değişiyor.

BABİL 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Babil'in 24 Ocak Cuma ekrana gelecek olan 2. bölümden çarpıcı bir fragman da yayınlandı. Kendilerini öldürmek isteyen Süleyman'ın elinden kurtulan İrfan, planladığı işi hayata geçirmek için yeni bir maceraya giriyor. Diğer yandan ise İrfan ile Aslı Enver'in canlandırdığı Ayşe karakterinin yolları bir kez daha kesişiyor.

BABİL DİJİTAL PLATFORM İÇİN ÇEKİLMİŞTİ

Ay Yapım tarafından ilk olarak beIN Connect için çekilen ve dijital platformda yayınlanacak olan Babil, yayın takviminde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ertelenmişti. Yapılan görüşmelerden sonra dizi Star TV'ye satıldı. Dijital platformda 60'ar dakikadan oluşan 13 bölüm olarak ilk sezonu tasarlanan dizi, televizyona geçince format değiştirdi. Star TV'de iki bölüm birleştirilerek yayınlanan Babil'in 1. bölümü 120 dakikadan uzun sürdü.