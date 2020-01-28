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Babil 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Babil'de İrfan harekete geçiyor: Ne yapacaksak hemen yapalım

DİZİ HABERLERİ  | 28.01.2020 23:40 | Son Güncelleme

Star TV'nin çarpıcı konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Babil'in 3. bölümünden 1. fragman yayınlandı. Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil'in 3. bölümünde üniversitedeki görevinden uzaklaştırılan İrfan, şimdi de lojmandan çıkartılıyor. Ailesiyle birlikte sokakta kalan İrfan, ponzi sistemiyle bir saadet zinciri kurma işini hızlandırıyor. İşte Babil 3. bölüm fragmanı.

İlk bölümden itibaren dikkatleri üzerine çeken Babil dizisinin 31 Ocak Cuma ekrana gelecek olan 3. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Babil'in yeni bölümde, oğlunun Amerika'da tedavisi için ponzi sistemiyle bir saadet zinciri kurmak isteyen İrfan, toplantıda karşısına ilk sevgilisi İlay çıkınca adeta dağılıyor. İrfan ve Egemen arasında ise tartışma yaşanıyor.

Babil dizisi 3. bölümüyle 31 Ocak Cuma akşamı Star TV'de olacak.

BABİL 2. BÖLÜM ÖZETİ

Ailesini korumak için tehlikeli bir hamle yapmak zorunda kalıyor ve bir kere daha Süleyman’la karşı karşıya geliyor. Ayşe, hiç beklenmedik bir anda İrfan’ın karşısına çıkınca önemli bir karar vermek zorunda kalıyor. Süleyman, bir yandan İrfan’la uğraşırken Kudret’le İlay yüzünden yaşanacak savaşın ilk kurşunu atılıyor. Deniz’in zamanı azalırken İrfan Egemen’le, dokunduğu herkesin hayatını değiştirecek tehlikeli oyuna başlıyor.

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