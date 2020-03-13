Babil 8. yeni bölümden ön izleme yayınlandı! Babil'de İrfan'ı çıldırtan şantaj!

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin 13 Mart Cuma ekrana gelecek olan 8. yeni bölümünden ön izleme yayınlandı. Babil yeni bölümde oğlunu ameliyat edecek olan doktorun kaçırıldığını öğrenen İrfan çılgına dönüyor ve şirket partisinin ortasında Süleyman'a saldırıyor. Süleyman'ın oğlu Hakan ise İrfan'a doktorun görüntülerini atarak tehdit ediyor. Gerçekleri öğrenen İrfan, doktoru kurtarmak için Egemen ile birlikte harekete geçiyor.

Doktoru kurtarmak için harekete geçen İrfan canını tehlikeye atarak yangının ortasına dalıyor. İrfan'ın oğlu sonunda ameliyata girerken, Ayşe ile İrfan arasında da duygusal anlar yaşanıyor.

BABİL 8. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Deniz’in ameliyatına saatler kala; Doktor Tahsin, Hakan’ın elinde tutsaktır. Deniz’in kaderi Hakan’ın elindeyken İrfan, oğlunun hayatını kurtarmak için ne yapacak?

Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerini öğrenmenin peşinde tehlikeli bir yola girmişken bir yandan da Babil’de sorunlar devam eder. Egemen’in İrfan’dan habersiz Babil’e yönlendirdiği yatırımcılar Egemen’i nasıl bir sorun yumağının içine itecek. İrfan ve Egemen’in dostluğu, güven sınavından geçebilecek mi? Oğlunun hayatıyla sınanan İrfan, nasıl bir yola girecek?

