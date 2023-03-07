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Babil Asma Bahçeleri gerçek mi, nerede? Babil Asma Bahçeleri hikâyesi nedir, neden yapılmıştır?

22.02.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzyıllar boyunca var olmuş medeniyetler insanlığın gelişimine yaptıkları katkılarla tarihte yer almışlardır. İlk kez yapılan uygulamalar, ihtiyaçlar doğrultusunda icat edilen araç gereçler ve günümüze kadar gelen bugün de konuşulan bazı efsaneleriyle hâlâ konuşulmaktadır. Dünyanın Yedi Harikası listesinde yer alan Babil’in Asma Bahçeleri de gerçekliği bugün de araştırılan efsaneler arasında yer almaktadır. Peki, Babil Asma Bahçeleri gerçek mi, neden yapılmıştır?

Babil Asma Bahçeleri gerçek mi, nerede? Babil Asma Bahçeleri hikâyesi nedir, neden yapılmıştır?

Mezopotamya bölgesi bereketli toprakları ile olduğu kadar yüzlerce yıldır ev sahipliği yaptığı medeniyetler ile de son derece önemli bir bölgedir. Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında yer alan bu bölgeye “Bereketli Hilal” adı da verilmiştir. Bu bölgede bahçelere önem verilmiş, burada yaşamış olan topluluklar erken dönemlerinden son dönemlere kadar bahçe işlerine özen göstermiştir. Bu topluluklardan biri de bugünkü Irak’ın başkenti Bağdat şehrinin yaklaşık olarak elli kilometre güneyinde yer alan kısma egemenlik kurmuş olan Babillerdir.

Babil Asma Bahçeleri nerededir?

Babil kralı 2. Nebukadnezar tarafından yaptırıldığı bilinen Babil Asma Bahçeleri, bugün Irak olarak bilinen bölgededir. Bu bölgedeki Babil eyaletine bağlı olan Hille civarında bulunan ve Antik Babil olarak adlandırılmış olan kentte inşa edildiği bilinir. Bağdat'ın 80 kilometre kadar güney kısmında olduğu tespit edilen Babil bölgesinde bulunduğu söylenir. Ancak bazı kaynaklara göre adını Babil’den alan Asma Bahçeleri Ninova’da yer almaktadır. Ninova, Suryani İmparatorluğu’nun başkentidir.

Yapılan arkeolojik kazılar sonucunda Babil Asma Bahçeleri kalıntılarına ulaşıldığı saptanmıştır. Bu kalıntılar doğrultusunda Babil olarak adlandırılan bölgede istilalar başladığı ve bu istilaların ardından bahçelerin kumlara gömüldüğü sonucuna varılmıştır. Perslerin Keyhüsrev döneminde fethettiği Babil’de bulunan asma bahçelerinin en eski yazılı kaynaklara göre hala var olduğu söylenmektedir. Ninova’da bulunduğunu iddia eden kaynaklar ise Babil adının, bu bahçeleri yaptıran kişinin Babil kralı olması nedeniyle aldığını söylemektedir.

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Babil Asma Bahçeleri hikâyesi nedir?

Babil’in Asma Bahçeleri’nin gerçekte var olduğunu kabul edilen kaynaklardan bazıları bu bahçelerin adının üzüm yetişen asmalar anlamında olmadığını belirtir. İsminde asma kullanılmış olmasının bahçelerin yapısı ile ilgili olduğu açıklanmıştır. Bu bahçeler ile ilgili somut ve kesin gerçek kabul edilen net kaynaklara ulaşılamadığı belirtilmiştir. Antik Yunan kaynaklarına dayalı olarak ulaşılan bazı bilgiler hâlâ araştırılmaktadır. Bazı bilim insanları bu kaynakları oluşturan kişilerin Babil’e hiç gitmedikleri ve bu bölgeyi hiç görmediklerini öne sürmektedir.

Bahçeler hakkında yeterince yazılı kaynak bulunmaması bilim insanlarının bu yapının varlığı konusunda şüpheye düşmesine neden olmuştur. Özellikle Heredot’un bu konuda hiçbir detaya yer vermemesi hala merak konusudur. 1800’lü yıllarda Babil bölgesinde kazı yapan Alman arkeolog Koldewey, bu bölgenin Yeni Babil Dönemi’ne ait mimari yapısını büyük ölçekte ortaya çıkardığı bilinmektedir. Bu araştırmalar doğrultusunda bulunan kalıntılarda gerçekliği var sayılan bahçeler ile ilgili bazı bilgilere ulaşılmıştır.

Babil Asma Bahçeleri neden yapılmıştır?

Nebukadnezar’ın bu bahçeleri neden yaptırdığına dair açıklamalar yazılı kaynaklar arasında yer alan anlatılarda bulunmuştur. Üçüncü yüzyılda Babil’de yaşamış olan Rahip Berossos’a ait olan ve günümüze çok azı ulaşabilen bu anlatılarda Nebukadnezar’ın bu bahçeleri karısı için yaptırdığı yazılıdır. Anlatılara göre Nebukadnezar’ın karısı Med Kralı olan Astyages’in kızı Amytis, Media’dan gelmiştir. Media’nın yeşillikleri, rengarenk bahçelerinden ayrı kalan karısının memleket hasreti çekmemesini isteyen Nebukadnezar, bu asma bahçeleri karısı için yaptırmıştır.

Babil Asma Bahçeleri gerçek mi?

En ünlü yapılardan biri olan Babil Kulesi ve Babil’in Asma Bahçeleri’ni yaptıran Nebukadnezar, Babil hükümdarlarından biridir. Babil’in Asma Bahçeleri adı verilen bahçeler, dünyanın yedi harikasının arasında yer almaktadır ve gerçekliği bugün de araştırılmaktadır. Babil Asma Bahçeleri hakkında bilgiler olduğu söylense de bazı kaynaklar tarafından bir efsane olduğu kabul edilmektedir. Bu konudaki araştırmalar günümüzde de devam etmektedir.

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