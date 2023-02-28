Baharat Yolu nedir, hangi devletlerin üzerinden geçer? Baharat Yolu haritası, güzergâhı ve önemi nedir?

Tarihin en eski ve önemli ticaret yollarından biri olan Baharat Yolu, Akdeniz’den Hint coğrafyasına kadar uzanan bir yoldur. Baharat ticaretinin çok önemli olduğu eski çağlarda bu yol da dolayısıyla büyük bir önem taşıyordu. Baharat Yolu haritası çok geniş bir coğrafyaya yayılmakla birlikte Avrupa’ya baharat ve süs eşyası taşımak için bu güzergâh kullanılıyordu.

Baharat Yolu nedir?

Uzak Doğu topraklarını Batı’ya bağlayan ticaret yolu Baharat Yolu olarak adlandırılır. M.Ö. Çinliler tarafından bulunan baharat, ilerleyen yıllarda ticareti yapılan bir mal hâlini almıştır. Bu yolda temel olarak tarçın, zerdeçal, kakule ve zencefil ticareti yapılıyordu. Baharat Yolu'nun başladığı ülke Hindistan’dır. Bu ticaret yolu yalnızca baharat ticareti için değil çeşitli eşyaların taşınması için de kullanılıyordu. Doğu Asya ülkelerindeki elmas, fildişi, mercan ve inci gibi süs eşyaları Avrupa’da çok büyük ilgi görmüştü. Bu nedenle Baharat Yolu’nda çok sayıda süs eşyası da taşınıyordu. İstanbul ise bu süs eşyalarının çok fazla bulunduğu önemli bir merkez konumdu.

Baharat Yolu nerede?

Baharat Yolu güzergâhı iki farklı bölgeye ayrılır. Baharat Yolu'nun bulunduğu yer ile ilgili iki farklı yanıt vardır. Bunlardan biri Orta Asya’dan geçen İpek Yolu’dur. Bu yol aslında eski çağlarda Çin’den Roma’ya ipek taşımak için kullanılıyordu. Diğer yol ise kıyılardaki deniz yoluydu. Bu yol da Hindistan ve Sri Lanka’dan başlayıp Kızıldeniz Akabe Körfezi'ne ve Yemen Basra Körfezi'ne kadar uzanan çok geniş bir coğrafyayı kapsıyordu. Limanlara gelen ve boşaltılan baharat kara yolu ile Fenike kıyılarına ve Filistin’e ulaştırılırdı. Aynı şekilde Karadeniz’e ve İskenderiye kentine de bu yollardan baharat götürülürdü.

Baharat Yolu nereden geçer?

"Baharat Yolu hangi ülkelerden geçer?" sorusunun yanıtı oldukça merak edilmektedir. İki farklı Baharat Yolu güzergâhı olduğu için Baharat Yolu'nun çok sayıda ülkeden geçtiğini söyleyebiliriz. İlk yol Irak, Çin, Yemen, İtalya ve Türkiye ülkelerinin topraklarından geçer. İkinci yol da Hindistan’da başlayıp İran, Irak ve Kızıldeniz üzerinden geçer. "Baharat Yolu nerede biter?" sorusunun yanıtı ise İskenderiye Körfezi’dir. Baharat Yolu haritası için şu şekilde detaylı bir güzergâh listesi verilebilir:

Hindistan-Umman-Kızıldeniz-Mısır-Akdeniz-Avrupa Güzergâhı: Hindistan, Somali, Cibuti, Eritre, Mısır, İtalya

Hindistan-Umman-Arap Yarımadası-Şam-Akdeniz-Avrupa Güzergâhı: Hindistan, Yemen, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail, Lübnan, Suriye, Kıbrıs, İtalya

Hindistan-Basra Körfezi-Bağdat-Şam-Akdeniz-Avrupa Güzergâhı: Hindistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Irak, Suriye, Kıbrıs, İtalya

Baharat Yolu önemi nedir?

Baharat Yolu dünya tarihi açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Eski çağlarda çok önemli bir besin olan baharat, soyluların sofralarında yer alıyordu. İlk başlarda sadece soylularda gördüğümüz baharat zamanla daha da değerli hâle geldi. Bu yüzden baharat üreten ülkeler, baharat ticareti yapabilmek için kolay yollar aramaya başladılar.

"Baharat Yolu'nu kim yaptı?" sorusu da sıklıkla sorulur. Vasvo da Gama, baharat ulaştırmak için 1498 yılında Ümit Burnu’nu dolaşmış ve Hindistan’a giden yolu keşfetmiştir. Güney Amerika’yı Macellan, Batı ve Doğu Hint adalarını ise Kristof Kolomb dolaşmıştır. Keşfedilen bu yollar sayesinde baharat ticareti yapılabilmiştir. Baharat Yolu zamanla eski önemini yitirmiştir çünkü yeni ticaret yolları oluşmuş ve bunun sonucu Venedik’te ticaret tekeli ortadan kalkmıştır.



