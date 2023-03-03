İpek Yolu: İpek Yolu haritası, güzergâhı ve önemi nedir?

M.Ö. çok eski dönemlere dayanan tarihiyle İpek Yolu, ipek endüstrisinin ve ticaretinin gelişmesi ile büyük önem kazanmıştır. Çok uzun bir güzergâha sahip olan İpek Yolu Romalılar, Mısırlılar ve Çinliler tarafından satın alınmıştır. Hem ekonomik hem de kültürel açıdan dünya üzerinde pek çok yarar sağlayan İpek Yolu eski zamanlarda "Kürk Yolu" olarak da anılıyordu.

İpek Yolu nerede?

Asya ve Avrupa arasında ekonomik, kültürel ve tarihsel ögelerin taşınmasını sağlayan İpek Yolu, Çin’den başlayıp Akdeniz ve Anadolu topraklarından geçerek Avrupa’ya ulaşır. Orta Doğu ile Avrupa arasında ipek taşımacılığı yapmak için kullanılan bu yol, Çin’in batıya doğru genişlemesini sağlamıştır. Tarihi İpek Yolu, hanedan Zhang Qian'in emri ile açılmış olup 1512-1520 yılları arasında bu yol Osmanlı Devleti’nin egemenliğine geçmiştir. Bu esnada tahtta Yavuz Sultan Selim vardır. Bu sayede Osmanlı Devleti o dönemlerde ekonomik açıdan oldukça gelişmiştir. 18. yüzyılda yeni ticaret yollarının oluşması ile birlikte İpek Yolu eski önemini ve değerini yitirmiştir.

İpek Yolu üzerinde hangi devletler var?

Avrupa ve Çin arasında bir ticaret güzergahı olarak görev yapan İpek Yolu üzerinde pek çok devlet bulunur. Orta Asya’dan başlayıp Avrupa’ya kadar uzanan İpek Yolu üzerinde bulunan devletler:

TÜrkiye

İran

Özbekistan

Afganistan

Kırgızistan

Kazakistan

Moğolistan

Çin

İpek Yolu Türkiye'de nereden geçer?

"İpek Yolu hangi şehirlerden geçer?" sorusu oldukça araştırılmaktadır. İpek Yolu Türkiye üzerinden de geçen bir yoldur ve Anadolu’nun kuzey ve güney topraklarından geçer. İpek Yolu’nun kuzeyde üzerinden geçtiği şehirler şu şekildedir:

Trabzon

Gümüşhane

Erzurum

Sivas

Tokat

Amasya

Kastamonu

Adapazarı

İzmit

İstanbul

Edirne

Türkiye'nin güneyinde de bazı şehirlerden geçer. İpek Yolu'nun güneyde geçtiği şehirler:

Mardin

Diyarbakır

Adıyaman

Malatya

Kahramanmaraş

Kayseri

Nevşehir

Aksaray

Konya

Isparta

Denizli

Antalya

İpek Yolu'nun Erzurum, Malatya, Kayseri, Ankara, Bilecik, Bursa, İznik, İzmit, İstanbul güzergâhından geçtiğine dair kaynaklar vardır. İpek Yolu haritası incelendiğinde Orta Asya ve İran üzerinden Mezopotamya’ya ulaştığı görülmektedir. İpek Yolu güzergâhı oradan Avrupa’ya kadar uzanır ve rotası boyunca pek çok ülke üzerinden geçer. Türkiye’de de birçok şehirden geçen İpek Yolu güzergâhı, Avrupa’ya ipek taşımacılığını kolaylaştırmıştır. Bu yol sayesinde ekonomik faaliyetler gelişmiş ve Orta Asya ile Avrupa arasında güçlü bir ticaret ağı kurulmuştur.

İpek Yolu önemi nedir?

Ortaçağ’daki pek çok devlet İpek Yolu’na sahip olabilmek için mücadele etmiştir. Bunun en önemli nedenlerinden birisinin de İpek Yolu'nun ticaret açısından çok büyük bir öneme sahip olmasıdır. Özellikle ekonomik çıkarlardan dolayı devletler bu yola sahip olmak istemiştir. Zamanla daha da değerli hâle gelen İpek Yolu, tüm dünyada dikkat çekmiştir. Bu nedenle ilerleyen zamanlarda İpek Yolu güzergâhı çeşitlenmiştir. Yalnızca ipek, baharat gibi ürünler değil aynı zamanda İpek Yolu aracılığıyla kültürler ve fikirler de taşınmıştır.

İpek Yolu’nda yapılan ticarette uygun para birimleri kullanılıyordu. Daha sonralarındaysa İpek Yolu ticaretinde farklı para birimleri kullanılmaya başlanmış ve döviz kuru komisyoncuları ortaya çıkmıştır. Bu sayede farklı kültürler arasında ticaret yapmak çok daha kolay bir hâle gelmiştir. 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınan İpek Yolu’nun bu kısmı, Chang'an-Tianshan koridorunu kapsar.



