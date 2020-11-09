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Babil dizisi bitiyor mu? Babil'in final bölümü ne zaman?

09.11.2020 21:59 | Son Güncelleme:
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Babil dizisi bitiyor mu? Babil'in final bölümü ne zaman?

Star TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Babil dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu, Onur Saylak'ın başrollerde oynadığı Babil'in reytinglerinde yeni sezonda düşüş yaşanmıştı. Peki Babil dizisi ne zaman bitiyor? İşte Babil final tarihi.

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Babil dizisi, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen son aylarda istediği reytingleri alamıyordu. Kırmızı Oda, Ramo, Arka Sokaklar ve Hercai gibi diziler Babil'i reytinglerde geçmişti.

Babil dizisinin 20 Kasım Cuma ekrana gelecek olan 20. bölümüyle final yapacağı iddia edildi. Dijital dizi olarak planlanan ancak daha sonra televizyona transfer olan dizi son yılların en büyük bütçeli projeleri arasında yer alıyordu. Dizinin ilk sezonunda Egemen rolünü canlandıran Ozan Güven'in yerine ise 2. sezonda Onur Saylak gelmişti.

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BABİL'İN YERİNE GELECEK DİZİ BELLİ OLDU

Babil'in yerine Özcan Deniz'in başrolünü oynadığı Seni Çok Bekledim dizisinin ekrana gelmesi bekleniyor.

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Özcan Deniz'in Aslı Enver ile birlikte başrol oynadığı İstanbullu Gelin dizisi de 3 sezon boyunca cuma akşamları Star TV'de yayınlanmıştı.


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