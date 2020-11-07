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Babil 18. son bölüm final sahnesi! İrfan'dan Egemen ve Süleyman'a büyük tuzak! Babil 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

07.11.2020 02:50 | Son Güncelleme:
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Star TV'nin sevilen dizisi Babil 18. son bölümüyle ekrana geldi. Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu, Onur Saylak'ın başrollerde oynadığı Babil'in son bölümünde İrfan'ın Süleyman ve Egemen'e yaptığı oyun damga vurdu. Bütün paralarını kaybeden Süleyman ve Egemen, son hamle olarak yeni bir silah satışına girdi. Ancak İrfan'ın planıyla bozuk silahlara para kaptıran Egemen ve Süleyman çok zor duruma düştü. Peki Babil 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Babil dizisi, 18. bölümüyle 6 Kasım Cuma akşamı Star TV'de seyirci karşısına çıktı.

İRFAN'DAN SÜLEYMAN VE EGEMEN'İ BİTİREN HAMLE!

Babil son bölümde eski eşi Eda ile Egemen'in evlenmesi sonrasında oğlu Deniz'den uzak kalan İrfan, oğlunu almak isteyince polise yakalandı. İrfan 3 gün nezarette kalırken, daha sonra ise Egemen ve Süleyman'a büyük bir oyun oynadı. Süleyman, İlay'ın evi satmasıyla gelen parayla, Egemen ise İrfan'ın daha önce Eda'ya verdiği parayla yeni bir işe girdi. Ancak son hamle olarak yeni bir silah satışına giren Egemen ve Süleyman, İrfan'ın kendilerine oynadığı büyük oyunla şoke oldu. İlay'dan da intikam almak isteyen İrfan, eski sevgilisinin yanına gitti. Ancak kendisini takip eden Ayşe, İrfan ve İlay'ın sarıldığı anları görünce gözyaşlarına boğuldu.

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BABİL 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil dizisinin 13 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 19. yeni bölüm fragmanı ise henüz Star TV tarafından yayınlanmadı.

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BABİL SON BÖLÜM KONUSU

İrfan, Deniz’in soruları karşısında iyice köşeye sıkışırken, Egemen Eda’yı velayet davasına ikna etmeye çalışıyor. Öğrendiği bir bilgi Ayşe'nin kalbini İrfan’a karşı yeniden ısıtırken, Süleyman’ın geldiği oyunla ilgili İlay’dan şüphelenmesi aralarında soğuk rüzgarlar estiriyor. Özkan’ın güvenini kazanarak düşmanlarına karşı avantaj sağlayan İrfan, Egemen’den yediği son gol ile bitirici darbeyi vurmak için düğmeye basıyor.

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