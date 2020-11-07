Babil 18. son bölüm final sahnesi! İrfan'dan Egemen ve Süleyman'a büyük tuzak! Babil 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Babil dizisi, 18. bölümüyle 6 Kasım Cuma akşamı Star TV'de seyirci karşısına çıktı.

İRFAN'DAN SÜLEYMAN VE EGEMEN'İ BİTİREN HAMLE!

Babil son bölümde eski eşi Eda ile Egemen'in evlenmesi sonrasında oğlu Deniz'den uzak kalan İrfan, oğlunu almak isteyince polise yakalandı. İrfan 3 gün nezarette kalırken, daha sonra ise Egemen ve Süleyman'a büyük bir oyun oynadı. Süleyman, İlay'ın evi satmasıyla gelen parayla, Egemen ise İrfan'ın daha önce Eda'ya verdiği parayla yeni bir işe girdi. Ancak son hamle olarak yeni bir silah satışına giren Egemen ve Süleyman, İrfan'ın kendilerine oynadığı büyük oyunla şoke oldu. İlay'dan da intikam almak isteyen İrfan, eski sevgilisinin yanına gitti. Ancak kendisini takip eden Ayşe, İrfan ve İlay'ın sarıldığı anları görünce gözyaşlarına boğuldu.

BABİL 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil dizisinin 13 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 19. yeni bölüm fragmanı ise henüz Star TV tarafından yayınlanmadı.