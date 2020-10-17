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Seni Çok Bekledim setinden ilk kare geldi!

17.10.2020 14:34 | Son Güncelleme:
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Seni Çok Bekledim setinden ilk kare geldi!

Star’ın yakında seyircisi ile buluşmaya hazırlanan yeni dizisi ‘Seni Çok Bekledim’in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Erzincan’da başlayan çekimleri tamamlayan ekip, İstanbul’a dönerek kamera karşısına geçti. Setten ilk kare ise dizinin başrol oyuncusu Özcan Deniz’den geldi.

Gerçek bir hayat hikayesini konu alan‘Seni Çok Bekledim’in başrollerinde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yeralıyor.

Tutkulu bir aşk hikayesinin herkesi ekranbaşına kilitleyeceği dizinin çekimleri tümhızıyla devam ediyor. Erzincan’datamamlanan çekimlerin ardından İstanbul’agelen ‘Seni Çok Bekledim’ ekibi, kamerakarşısına geçerek kayda girdi.

TUTKU DOLU BİR AŞK HİKAYESİ!

Dizide; Özcan Deniz, ailesinden uzak, tekbaşına bir hayat kurmuş, iş adamı ‘Kadir’karakterine hayat verirken, İremHelvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendiayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz’karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Yıllarboyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık biranda girecek ve birlikte inanılmaz birmucizeye tanıklık edecekler.

Başrollerinde, Özcan Deniz ve İremHelvacıoğlu'nun yer aldığı dizinin oyuncukadrosunda; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, TürküTuran, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç ve Ahmet Mekin gibi usta isimler yeralıyor. Skala Yapım ve Dnz Film’in ortakyapımcılığını üstlendiği dizininyönetmenliğini Şahin Altuğ üstleniyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncukadrosuyla ‘Seni Çok Bekledim’ yakında Star’da.

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