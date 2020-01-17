Babil dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Halit Ergenç ve Aslı Enver hangi rolde? İşte Babil dizisi hakkında tüm bilgiler

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı dizinin senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme aldığı, Star'ın merakla beklenen yeni dizisi Babil, 17 Ocak Cuma akşamı ekran macerasına başladı. Peki Babil dizisinde kim hangi rolde oynuyor?
Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı dizide başarılı oyuncular; Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven başrolleri paylaşıyor.
Babil dizisinde başrolleri paylaşan Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta'nın canlandıracağı karakterlerin detayları da belli oldu.
Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazı.
Süleyman’ın asistanı. Sempatik, dürüst, akıllı, duyarlı, merhametli, samimi.
İrfan’ın en yakın dostu. Her devrin adamı, eğlenceli, kurnaz, şeytan tüylü, tek tabanca, fırsatçı. Hayatı hep sınırda, uçlarda.
Süleyman’ın sevgilisi, İrfan’ın eski aşkı. Çekici, sofistike, çok güzel, mesafeli.
Karanlık bir tarafı olan iş adamı, eski tefeci, aile babası. İlay’a deli gibi aşık. Eğitimsiz, hırslı, zeki, acımasız, cezalandırıcı, güçlü, saplantılı.
İrfan’ın eşi. Tutkulu, entrikacı, pragmatik, iyi bir anne, iyi dost, tehlikeli düşman.
İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasıyla alt üst olur.
Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.
Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır.
Bu macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver), onun kurtarıcısı olabilecek mi?
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