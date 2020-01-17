Babil dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Halit Ergenç ve Aslı Enver hangi rolde? İşte Babil dizisi hakkında tüm bilgiler

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı dizinin senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme aldığı, Star'ın merakla beklenen yeni dizisi Babil, 17 Ocak Cuma akşamı ekran macerasına başladı. Peki Babil dizisinde kim hangi rolde oynuyor?



Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı dizide başarılı oyuncular; Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven başrolleri paylaşıyor.

BABİL DİZİSİNDE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Babil dizisinde başrolleri paylaşan Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta'nın canlandıracağı karakterlerin detayları da belli oldu.

HALİT ERGENÇ - İRFAN

Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazı.



ASLI ENVER - AYŞE

Süleyman’ın asistanı. Sempatik, dürüst, akıllı, duyarlı, merhametli, samimi.

OZAN GÜVEN - EGEMEN

İrfan’ın en yakın dostu. Her devrin adamı, eğlenceli, kurnaz, şeytan tüylü, tek tabanca, fırsatçı. Hayatı hep sınırda, uçlarda.

BİRCE AKALAY - İLAY

Süleyman’ın sevgilisi, İrfan’ın eski aşkı. Çekici, sofistike, çok güzel, mesafeli.