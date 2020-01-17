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  4. Babil dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Halit Ergenç ve Aslı Enver hangi rolde? İşte Babil dizisi hakkında tüm bilgiler

Babil dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Halit Ergenç ve Aslı Enver hangi rolde? İşte Babil dizisi hakkında tüm bilgiler

DİZİ HABERLERİ  | 17.01.2020 20:21 | Son Güncelleme

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Babil, 1. bölümüyle Cuma akşamı yayınlandı. İşten atılan ve aynı zamanda hasta olan 7 yaşındaki çocuğunun tedavisi için para bulmaya çalışan ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı bulduğu bir fikirle değişiyor. Halit Ergenç, Aslı Enver, Ozan Güven, Mesut Akusta, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu'nun başrollerde oynadığı Babil'in 1. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.İşte Babil dizisinin konusu ve oyuncularına dair detaylar...

Babil dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Halit Ergenç ve Aslı Enver hangi rolde? İşte Babil dizisi hakkında tüm bilgiler

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı dizinin senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme aldığı, Star'ın merakla beklenen yeni dizisi Babil, 17 Ocak Cuma akşamı ekran macerasına başladı. Peki Babil dizisinde kim hangi rolde oynuyor?

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Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı dizide başarılı oyuncular; Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven başrolleri paylaşıyor.

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BABİL DİZİSİNDE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Babil dizisinde başrolleri paylaşan Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta'nın canlandıracağı karakterlerin detayları da belli oldu.

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HALİT ERGENÇ - İRFAN

Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazı.
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ASLI ENVER - AYŞE

Süleyman’ın asistanı. Sempatik, dürüst, akıllı, duyarlı, merhametli, samimi.

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OZAN GÜVEN - EGEMEN

İrfan’ın en yakın dostu. Her devrin adamı, eğlenceli, kurnaz, şeytan tüylü, tek tabanca, fırsatçı. Hayatı hep sınırda, uçlarda.

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BİRCE AKALAY - İLAY

Süleyman’ın sevgilisi, İrfan’ın eski aşkı. Çekici, sofistike, çok güzel, mesafeli.

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MESUT AKUSTA - SÜLEYMAN

Karanlık bir tarafı olan iş adamı, eski tefeci, aile babası. İlay’a deli gibi aşık. Eğitimsiz, hırslı, zeki, acımasız, cezalandırıcı, güçlü, saplantılı.

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NUR FETTAHOĞLU - EDA

İrfan’ın eşi. Tutkulu, entrikacı, pragmatik, iyi bir anne, iyi dost, tehlikeli düşman.

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BABİL DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasıyla alt üst olur.

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Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.

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Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır.

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Bu macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver), onun kurtarıcısı olabilecek mi?

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