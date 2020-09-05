MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Babil dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı mı? Babil 2. sezon yeni fragmanı yayınlandı

Babil dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı mı? Babil 2. sezon yeni fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 05.09.2020 00:29 | Son Güncelleme

Babil dizisi 2. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Babil'den ayrılan Ozan Güven'in yerine Egemen rolünü yeni sezonda ünlü oyuncu Onur Saylak canlandıracak. Başrollerinde Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta ve Onur Saylak’ın yer aldığı Star TV'de yayınlanan Babil dizisinin ikinci fragmanı da yayınlandı. Peki Babil dizisi ne zaman başlayacak?

İkinci sezonun ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan ve sosyal medyada trend topic olan Babil dizisi, ikinci tanıtımıyla da yeni sezonu için heyecan yarattı.

babil-halit-120449GU

BABİL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, Halit Ergenç’in İrfan karakteriyle izleyiciyle buluştuğu, Babil'in yeni sezon yayın tarihi ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

babil123413

BABİL SON BÖLÜM ÖZETİ

İrfan’ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret’in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerinin peşinde Kudret’in ayağına geliyor.

Süleyman, İlay’ı geri kazanmaya çalışırken İrfan’ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman’ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe’nin gizli kapaklı halleri Mert’in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda’yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay’ı geri kazanabilecek mi? Ayşe’nin polis kimliği açığa çıkacak mı?

BABİL GENEL KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörüyken, oğlunun tedavisi için benimsediği tüm değerlere karşı tehlikelerle dolu bir yola çıkan İrfan’ın, Egemen’le kurduğu Babil şirketi gitgide büyür ve İrfan çocuğunun tedavi masraflarını karşılar. Ancak yol, burada bitmemiştir. Şimdi sırada Süleyman’la hesaplaşma, Egemen, Eda ve İrfan arasındaki büyük sır vardır.

Süleyman, İlay ve İrfan arasında olanları öğrenir. İrfan’a olan aşkına karşı koyamayan İlay, Süleyman’ın bu gerçekle yüzleşmesiyle zor durumda kalır. Egemen’in kendisine duyduğu aşkı görmezden gelmeye çalışan Eda, bu duruma karşı koyabilecek midir? Polis kimliğini saklayan Ayşe, Babil’deki gerçeklerle yüzleşecek mi?


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
Şükrü Özyıldız karantina kilolarını ti’ye aldıŞükrü Özyıldız karantina kilolarını ti’ye aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Tacize uğradığını itiraf eden sunucu intihar etti!
Tacize uğradığını itiraf eden sunucu intihar etti!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
4 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
4 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Ünlü oyuncu yeni sezon kadrosuna katıldı!
Ünlü oyuncu yeni sezon kadrosuna katıldı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sen Çal Kapımı'da romantik anlar!
Sen Çal Kapımı'da romantik anlar!
Sete ara vermişlerdi! Olay paylaşım
Sete ara vermişlerdi! Olay paylaşım
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cansu Dere ve Caner Cindoruk, Doctor Foster uyarlaması dizide rol alacak!
Cansu Dere ve Caner Cindoruk, Doctor Foster uyarlaması dizide rol alacak!
Bay Yanlış 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ezgi ve Özgür aşklarını ilan ediyor! Bay Yanlış 10. son bölüm izle
Aşklarını ilan ettiler!
Hercai 3. sezon fragmanı yayınlandı! Hercai yeni sezon ne zaman başlıyor?
Hercai dizisinden dikkat çeken fragman!
Fahriye Evcen ekranlara dönüyor mu? Hayranlarını heyecanlandıran mesaj
Hayranlarını heyecanlandıran açıklama!
Kırmızı Oda 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda oyuncuları kimler, konusu nedir?
Kırmızı Oda'ya sürpriz oyuncu!
Evrim Alasya kimdir? Kırmızı Oda'nın Meliha'sı Evrim Alasya hangi dizilerde oynadı? Kaç yaşında, nereli?
Kırmızı Oda dizisine damga vurdu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.