Babil dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı mı? Babil 2. sezon yeni fragmanı yayınlandı

İkinci sezonun ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan ve sosyal medyada trend topic olan Babil dizisi, ikinci tanıtımıyla da yeni sezonu için heyecan yarattı.

BABİL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, Halit Ergenç’in İrfan karakteriyle izleyiciyle buluştuğu, Babil'in yeni sezon yayın tarihi ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

BABİL SON BÖLÜM ÖZETİ

İrfan’ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret’in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerinin peşinde Kudret’in ayağına geliyor.

Süleyman, İlay’ı geri kazanmaya çalışırken İrfan’ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman’ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe’nin gizli kapaklı halleri Mert’in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda’yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay’ı geri kazanabilecek mi? Ayşe’nin polis kimliği açığa çıkacak mı?

BABİL GENEL KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörüyken, oğlunun tedavisi için benimsediği tüm değerlere karşı tehlikelerle dolu bir yola çıkan İrfan’ın, Egemen’le kurduğu Babil şirketi gitgide büyür ve İrfan çocuğunun tedavi masraflarını karşılar. Ancak yol, burada bitmemiştir. Şimdi sırada Süleyman’la hesaplaşma, Egemen, Eda ve İrfan arasındaki büyük sır vardır.

Süleyman, İlay ve İrfan arasında olanları öğrenir. İrfan’a olan aşkına karşı koyamayan İlay, Süleyman’ın bu gerçekle yüzleşmesiyle zor durumda kalır. Egemen’in kendisine duyduğu aşkı görmezden gelmeye çalışan Eda, bu duruma karşı koyabilecek midir? Polis kimliğini saklayan Ayşe, Babil’deki gerçeklerle yüzleşecek mi?



