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Babil dizisinde tehlikeli oyun başlıyor! İrfan'ın gizemi ortaya çıkacak mı? Babil 3. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 31.01.2020 02:57 | Son Güncelleme

Star TV'nin çarpıcı konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Babil, 3. bölümüyle 31 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Babil'in yeni bölümünde, hasta olan oğlunun tedavisi için acil para bulması gereken İrfan ponzi sistemi için çalışmalarını hızlandırıyor. Ayşe ise Süleyman’la ne işi olduğunu anlamadığı İrfan’ın gizemini çözmeye çalışıyor. İşte Babil dizisi 3. yeni bölüm 2. fragmanı ve konusu.

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil'in merakla beklenen 3. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. 31 Ocak Cuma akşamı Star TV'de ekrana gelecek olan Babil dizisinin 3. bölümünde, Deniz için zaman azalırken İrfan ve Egemen ponzi sistemine para çekmek için yeni bir maceraya atılıyor.

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İrfan, yıllar sonra karşısına çıkan büyük aşkı İlay’la sarsılırken, Eda evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını fark ediyor.

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Ayşe, Süleyman’la ne işi olduğunu anlamadığı İrfan’ın gizemini çözmeye çalışırken, Hakan da Ayşe’yi kıskacına alıyor.

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İlay’ın hırsı ve Eda’nın şüphesi işleri daha da karmaşık hale getiriyor.

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BABİL 2. BÖLÜM ÖZETİ

Ailesini korumak için tehlikeli bir hamle yapmak zorunda kalıyor ve bir kere daha Süleyman’la karşı karşıya geliyor. Ayşe, hiç beklenmedik bir anda İrfan’ın karşısına çıkınca önemli bir karar vermek zorunda kalıyor. Süleyman, bir yandan İrfan’la uğraşırken Kudret’le İlay yüzünden yaşanacak savaşın ilk kurşunu atılıyor. Deniz’in zamanı azalırken İrfan Egemen’le, dokunduğu herkesin hayatını değiştirecek tehlikeli oyuna başlıyor.

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