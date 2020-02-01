Babil dizisine İlay ve İrfan'ın duygusal sahnesi damga vurdu! Birce Akalay sosyal medyayı salladı! Babil 3. son bölüm izle

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin 31 Ocak Cuma yayınlanan 3. son bölümü nefesleri kesti. Babil son bölümde İrfan ile Süleyman'ın sevgilisi olan, eski sözlüsü İlay yıllar sonra buluştu. İrfan, kendisine yardım etmek isteyen İlay'a ağır sözler sarf ederek reddetti. Ancak İlay sevgilisi Süleyman'ı ikna ederek, İrfan'ın Babil Madencilik şirketine ortak olmak istedi. İrfan şirketi için hayati öneme sahip bu yatırımı kabul etmek istemedi. Ancak Süleyman'ın tehditleriyle İrfan ve İlay ortak oldu.

BABİL 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil dizisinin 7 Şubat Cuma akşamı ekrana gelecek olan 4. yeni bölümünden fragman ise Star TV tarafından önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan'ın hasta oğlu Deniz için zaman azalırken, İrfan kaldığı lojmanda da çıkartıldı. Ailesiyle ortada kalan İrfan, Egemen ile birlikte ponzi sistemine para çekmek için yeni bir maceraya atıldı. Ünlü bir işadamını şirketine ortak yapmak isteyen İrfan, büyük bir plan kurdu. Ancak tanışığı iş adamı, şirkete ortak olmaktan vazgeçip tamamını satın almak isteyince İrfan'ın planı suya düştü. İrfan, ponzi sisteminde topladığı ilk 4 milyon TL'yi Süleyman'dan aldıkları 20 milyonun ilk taksidi olarak ödedi. Süleyman ise İrfan ve Egemen'in kısa sürede yurt dışında maden şirketi alması ve para toplamasından şüphelendi. Süleyman İrfan'ı adım adım takip ettirmeye başladı.