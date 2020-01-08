Babil ne zaman başlıyor? 1. bölümden çarpıcı fragman! İşte Babil dizisi oyuncuları ve karakterleri

Oyuncu kadrosunda güçlü isimleri buluşturan Star TV'nin yeni dizisi Babil 17 Ocak Cuma günü başlıyor. Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı, Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, merakla beklenen Babil dizisi, dev kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle Star ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Babil dizisi Ay Yapım tarafından Digiturk'un internet platformu olan beIN Connect için çekildi. Ancak Ay Yapım ile beIN Connect arasında yayın tarihleri konusunda anlaşılamaması nedeniyle dizi Star TV'ye satıldı. İlk sezonu 13 bölüm olarak tasarlanan dizi, 17 Ocak 2020'den itibaren Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.



BABİL DİZİSİNDE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Babil dizisinde başrolleri paylaşan Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta'nın canlandıracağı karakterlerin detayları da belli oldu.