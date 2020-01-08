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  4. Babil ne zaman başlıyor? 1. bölümden çarpıcı fragman! İşte Babil dizisi oyuncuları ve karakterleri

Babil ne zaman başlıyor? 1. bölümden çarpıcı fragman! İşte Babil dizisi oyuncuları ve karakterleri

DİZİ HABERLERİ  | 08.01.2020 02:41 | Son Güncelleme

Star TV'nin 2020'deki sürpriz dizisi olan Babil'in 1. bölümden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi ünlü oyuncuları buluşturan Babil'in yayın tarihi de açıklandı. Peki Babil dizisinde kim hangi rolde oynuyor? İşte Babil konusu, fragmanı ve oyuncularının karakter analizleri.

Oyuncu kadrosunda güçlü isimleri buluşturan Star TV'nin yeni dizisi Babil 17 Ocak Cuma günü başlıyor. Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı, Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, merakla beklenen Babil dizisi, dev kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle Star ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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Babil dizisi Ay Yapım tarafından Digiturk'un internet platformu olan beIN Connect için çekildi. Ancak Ay Yapım ile beIN Connect arasında yayın tarihleri konusunda anlaşılamaması nedeniyle dizi Star TV'ye satıldı. İlk sezonu 13 bölüm olarak tasarlanan dizi, 17 Ocak 2020'den itibaren Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.
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BABİL DİZİSİNDE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Babil dizisinde başrolleri paylaşan Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta'nın canlandıracağı karakterlerin detayları da belli oldu.

HALİT ERGENÇ - İRFAN

Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazı.
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ASLI ENVER - AYŞE

Süleyman’ın asistanı. Sempatik, dürüst, akıllı, duyarlı, merhametli, samimi.

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OZAN GÜVEN - EGEMEN

İrfan’ın en yakın dostu. Her devrin adamı, eğlenceli, kurnaz, şeytan tüylü, tek tabanca, fırsatçı. Hayatı hep sınırda, uçlarda.

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BİRCE AKALAY - İLAY

Süleyman’ın sevgilisi, İrfan’ın eski aşkı. Çekici, sofistike, çok güzel, mesafeli.

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MESUT AKUSTA - SÜLEYMAN

Karanlık bir tarafı olan iş adamı, eski tefeci, aile babası. İlay’a deli gibi aşık. Eğitimsiz, hırslı, zeki, acımasız, cezalandırıcı, güçlü, saplantılı.

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NUR FETTAHOĞLU - EDA

İrfan’ın eşi. Tutkulu, entrikacı, pragmatik, iyi bir anne, iyi dost, tehlikeli düşman.

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BABİL DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.

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Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver), onun kurtarıcısı olabilecek mi?
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