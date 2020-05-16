Babil sezon finali mi yaptı? Babil dizisi yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin son bölümü Mart ayında ekrana gelmişti. Babil'in Mayıs ayının sonunda çekimlerine başlanacağı ve sezonu tamamlayacağı bekleniyordu.

Ancak 10 bölüm yayınlanan Babil için sezon finali kararı alındı. Dizinin yeni bölüm çekimlerine Ağustos ayında başlanması bekleniyor. Babil 2. sezonuyla Eylül ayında Star TV'de olacak.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan'ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret'in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman'ın karanlık işlerinin peşinde Kudret'in ayağına geliyor. Süleyman, İlay'ı geri kazanmaya çalışırken İrfan'ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman'ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe'nin gizli kapaklı halleri Mert'in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda'yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay'ı geri kazanabilecek mi? Ayşe'nin polis kimliği açığa çıkacak mı?

